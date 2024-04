- Publicidad -

Ante la incertidumbre de los cambios que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, podría hacerle al pico y placa sale una nueva opción: un esquema similar al regional los sábados para particulares y buses.

Así lo dio a conocer Galán en una entrevista con CityTv en la que dijo que las decisiones se tomarán teniendo en cuenta los estudios y mediciones que se han venido realizando frente al tema de movilidad.

Cabe recordar que el pico y placa regional funciona los días festivos para el plan retorno, donde los vehículos particulares pares deben ingresar a la capital de 12:00 a 4:00 p.m. y los impares de 4:00 a 8:00 p.m.

La medida actualmente rige en nueve corredores de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá como la Autopista Sur para ir a la vía Bogotá-Girardot, la Autopista Norte, la Av. Centenario, entre otras.

¿Cómo funcionaría un pico y placa similar los sábados para particulares?

La medida pretende evaluar si podría haber un horario de pico y placa los sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. para pares o impares y los otros tendrían restricción de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Eso permitiría que todos los carros pudieran salir los fines de semana, pero acaparándose a unos horarios. Los horarios se turnarían todos los fines de semana, al que le tocó un sábado en la mañana al otro fin de semana le tocaría en la tarde”, indicó Galán.

Sin embargo, no especificó si sería en toda la ciudad o en puntos de acceso, como actualmente rige el pico y placa regional.

Según el mandatario de la capital, la medida todavía está en estudio para evaluar si realmente tendría un impacto, pues indicó que salen 43 % más vehículos los sábados que entre semana, por lo que se multiplican por 1.5.

Cabe destacar que el pico y placa busca mejorar la calidad del aire en la capital y que los ciudadanos acudan a otras opciones de movilidad como bicicleta, transporte público -TransMilenio- o adquieran carro híbrido o eléctrico.