Así está cambiando la filiación política de los colombianos

En la más reciente encuesta de cultura política realizada por el DANE, se evidenció el comportamiento de la ideología de los colombianos a lo largo de los años.

Los resultados desde 2019 mostraban un considerable apoyo al centro, con un 39,6 %, seguido de la posición de derecha con un 26,9 % e izquierda con un 11,7 %.

En 2021, la cifra para la derecha se redujo significativamente, pasando a un 17,9 %, lo que representa una disminución de nueve puntos. Por su parte, el centro seguía siendo la postura más predominante, con un 44,3 %, y la izquierda aumentó al 14 %.

En 2023, el centro continúa liderando con un 40,7 %, seguido de la derecha con un 23,9 y la izquierda con un 13,3 %, mostrando una leve reducción de aproximadamente un 1% respecto al 2021.

Al analizar por ciudades, se puede concluir que, a 2023, Bogotá se mantiene mayoritariamente en el centro, con un 41,5 %.

En cuanto al respaldo a la derecha, la región Oriental lidera con un 31,9 %, seguida por la región Central con un 25,5 %.

Por otro lado, en lo que respecta a la izquierda, la región Caribe registra el mayor número de colombianos identificados con esta postura ideológica, con un 17,7 %, seguida por la región Pacífica con un 14,4 %. La región Oriental y la región central muestran un respaldo del 11,2 % y 7,8 %, respectivamente.

Cambios en ideología política. Imagen: Valora Analitik

Los colombianos y su ideología política: análisis

Según el analista y profesor de política en la Universidad del Rosario, Yann Basset, hay un dato que a menudo pasa desapercibido pero que es de suma importancia: “la mayoría de los colombianos se considera de centro cuando se les pide clasificarse en la escala derecha-izquierda-centro”.

Basset agregó que, a pesar de la percepción de polarización en el país, la realidad es que “la gente no se identifica claramente en posiciones de derecha o izquierda; prefieren ubicarse en el centro o simplemente no mostrar un gran interés por los asuntos políticos”. Esto indica que la población no está radicalizada a favor o en contra del gobierno u otros temas políticos.

Además, señaló que, en las redes sociales, se tiene la impresión de que todos están fuertemente polarizados, pero en realidad son solo pequeñas minorías.

Gustavo Petro, primer pesidente de Colombia de izquierda y Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y lider de derecha. Fotos: tomadas de Presidencia y @AlvaroUribeVel, en Twitter

En cuanto al aumento en la identificación de personas con la derecha, Basset sugiere que esto podría ser una reacción a la oposición al gobierno en turno.

“Antes de la elección de Gustavo Petro, se observaba una tendencia al alza en la identificación de colombianos como de izquierda; sin embargo, ahora la tendencia parece ir en la dirección opuesta, hacia la derecha. Aun así, tanto la izquierda como la derecha siguen siendo minoritarias en la opinión pública”, aseguró el experto.

Por otro lado, el consultor en comunicación política, Carlos Andrés Arias, menciona la “teoría del balance cognitivo” en psicología social, que establece que las personas y las sociedades buscan siempre el equilibrio.

“Aunque puedan no comportarse de esta manera, tienden a buscar un equilibrio cognitivo entre la derecha y la izquierda en temas políticos, ya que esto les hace sentir más ponderados y equilibrados”, apuntó Arias.

Y agregó: “Es un poco contradictorio, ya que, aunque buscan este equilibrio, en realidad pueden tomar posiciones que podrían ser categorizadas como de derecha o izquierda en diferentes problemáticas”.