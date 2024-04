- Publicidad -

Una nueva versión de la Encuesta Percepción País 2024 realizada por la firma Guarumo – EcoAnalítica reveló un repunte negativo en la calificación al desempeño de la gestión del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Según los resultados para abril de 2024, los encuestados piensan que el mandatario colombiano tiene una gestión mala con un 37,3 %, buena con un 29,9 %, pésima con un 24,6 % y excelente con un 8,2 %.

Colombianos piensan que gestión de Gustavo Petro ha sido mala: Encuesta Percepción País 2024. Imagen: Encuesta Percepción País 2024

En cuanto a la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, los encuestados tienen un concepto de la funcionaria en su mayoría desfavorable con un 62,6 %, favorable con un 25,2 %, mientras que un 12,2 % de las personas sondeadas no sabe o no responde a la pregunta.

Por otro lado, la encuesta reveló que la mayoría de las personas (72,5 %) piensa que Colombia está preparada para tener una mujer presidente en 2026; mientras que un 21,1 % cree que el país aún no está listo y solo un 6,4 % no sabe o no respondió.

También, sobre si los encuestados consideran que 2024 será mejor que 2023, un 39,1 % piensa que este año será peor que el anterior, un 34,5 % lo ve igual, un 22 % cree que es mejor y un 4,4 % no sabe o no responde.

En cuanto a la percepción que tienen los colombianos sobre si el país va por buen o mal camino, la mayoría respondió que va por mal camino con un 66,6 %, un buen camino 26,2 % y 7,3 % no sabe o no responde.

Para conocer todos los detalles de la Encuesta Percepción País 2024 de Guarumo haga clic aquí.