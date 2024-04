- Publicidad -

En el marco de la Asamblea de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, anunció nuevas mesas técnicas con el sector de energía para atender la coyuntura “volátil”.

La funcionaria anticipó que habrá “dos mesas que van a realizar en los próximos días, obviamente el tema energético es un tema prioritario para el Gobierno Nacional, es poder sentarnos con generadores, comercializadores y ver cómo realmente buscar soluciones”.

Sarabia advirtió: “No podemos quedarnos en qué pasó, por qué no se hizo, por qué no me contesto, sino ver que tenemos un problema, una coyuntura y cómo avanzamos y cómo solucionamos, porque, si no, nos vamos a encasillar en discusiones que no van a tener un resultado exitoso y pronto”.

El anuncio de la jefe de gabinete del presidente Petro llega en momentos en que el país revive el fantasma del apagón de la década de los 90 debido a un fenómeno de El Niño que ha reducido el nivel de los embalses a sus mínimos de 20 años.

Además, en momentos en que la demanda de empresas y ciudadanos está siendo atendida en gran medida por centrales térmicas que funcionan con gas, carbón y ACPM (diésel) con el fin de evitar un apagón energético.

Foto: Valora Analitik.

En las últimas horas, el director de la CREG, Omar Prías, aseguró que el reto climático y de energía podría derivar en un racionamiento que es estudia dentro de las opciones dentro del Gobierno Nacional.

Sin embargo, hoy el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo que, a pesar del apretón del sector, el país no entrará en un apagón energético porque hay formas de contenerlo mientras en las próximas semanas inician las lluvias.

