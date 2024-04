- Publicidad -

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, señaló que ya se tiene un acuerdo sobre cuál sería la entidad encargada de administrar el fondo de ahorro que propone la reforma pensional de Colombia.

Es de mencionar que este ha sido uno de los puntos más polémicos que se han presentado en los últimos meses.

Este fondo sería creado con el fin de reunir los recursos de un esquema de comisiones que lleguen a lo que hoy es el régimen público.

También debería tener varios comités de inversiones para el mercado de capitales para tener una mayor rentabilidad de los fondos.

Lo anterior, debido a que en el articulado que se está votando en el Congreso se promueve que estos recursos del fondo de ahorro sean administrados por Colpensiones.

Pesos Colombianos. Imagen: Carlos Andrés Ruiz Palacio en Pixabay.

Ante esto, el presidente de la entidad mencionó que está descartada esa posibilidad.

“Yo no quiero que Colpensiones la tenga, ni el Ministerio de Hacienda, porque es que de pronto hay una crisis económica y la gasta”, señaló.

Por otro lado, mencionó que ya estaría definido que el nuevo fondo de ahorro lo tenga el Banco de la República.

“Es mejor que la tenga una fiducia o el Banco de la República, esas son sus funciones, cuidar los recursos en este caso de los pensionados, la carta política le da la posibilidad al Banco de la República que haga esa tarea a través de una entidad fiduciaria”, dijo Dussán.

Aseguró que se nombrará una comisión de vigilancia en la que estén presenten el Gobierno y organizaciones civiles del país.

¿Qué más se ha propuesto para administrar el fondo de ahorro?

No obstante, hace unos días, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el Banco de la República no sería una opción viable para administrar el fondo de ahorro, debido a que lo catalogó de no tener esta función social.

En tanto, algunos expertos señalan que la administración de este se deberá hacer por medio de una entidad independiente y vigilada.

“Quien administre eso debe ser totalmente independiente, técnico y capacitado para fortalecer y que opere bajo las mismas reglas de juego de los otros administradores y con el mismo régimen de inversión”, dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

A su vez, el presidente de ANIF, José Ignacio López, afirmó que dentro de los requisitos para administrar los billonarios se encuentran que la entidad elegida no tenga la intención de tomarlos para otros temas diferentes a los propuestos.

“Lo que hemos dicho es que cualquiera que sea la institución debe tener un gobierno corporativo muy claro, sí nos preocupa que sea Colpensiones porque hay un conflicto de interés, podría ser el propio MinHacienda el que maneje estos recursos, lo más importante es que en la ley quede un marco legal muy sólido y robusto para que no haya la tentación de echarle mano a el ahorro de los colombianos que es su ahorro pensional”, dijo López.

