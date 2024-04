- Publicidad -

Valora Analitik conoció que se activaría nuevamente el proyecto de la Regasificadora del Pacífico en Colombia -que importaría gas natural por el occidente colombiano-, pero habrá varios cambios importantes para que la construcción pueda llevarse a cabo. Estos son los detalles.

En primer lugar, cabe recordar que el Gobierno Nacional, en 2023, declaró desierta la licitación para la construcción de esta infraestructura al no haber proponentes sólidos. Sin embargo, una fuente cercana al proceso, le reveló a este medio de comunicación que la iniciativa sí se ejecutaría en el país, pero bajo parámetros privados.

Incluso, se sabe que la inversión llegaría desde el continente asiático, pues serían varios inversionistas -entre ellos varios de Japón- quienes lleven el proceso.

Entre tanto, la próxima semana se adelantará una reunión con la empresa interesada en la regasificadora del Pacífico y autoridades regionales (del Valle del Cauca) y nacionales para conocer los detalles de la propuesta y plan de trabajo.

Valora Analitik conoció varios detalles más de la iniciativa: por un lado, que la construcción de la regasificadora tendría un costo aproximado de US$1.000 millones con el gasoducto que conectará el barco con el sistema del país.

Recomendado: Regasificadora del Pacífico, ¿Indispensable para Colombia?

También, a raíz de las constantes advertencias del sector al Gobierno Nacional sobre la falta de seguridad jurídica que tenía el proyecto y otros riesgos, se evaluará seriamente la opción de que esta infraestructura se pueda conectar en algún punto con un tubo de Ecopetrol para evitar menos trámites como licencias, consultas y costos elevados.

De manera que se tendrían mayores facilidades para su ejecución, minimizando los riesgos para los inversionistas. Esta idea no le sería indiferente al Gobierno Nacional, pues es uno de los mayores actores interesados en que este proyecto se materialice.

El único proponente que concursó, pero no era válido

Luego de que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) de Colombia anunciara que había una sola empresa interesada en la licitación de la construcción y operación de la Regasificadora del Pacífico, la misma entidad días después declaró desierta la convocatoria.

El Consorcio Buenavegas era la empresa que había entrado a concursar, según documentos oficiales del Gobierno colombiano. Sin embargo, el director de la UPME, Carlos Adrián Correa Flórez, firmó la Resolución 000588 de 2023, en la que se declara desierta la convocatoria pública UPME GN 001-2022.

De acuerdo con la Resolución de la UPME, las razones de declarar desierta esta convocatoria están dispuestas en el literal i) del numeral 7,5 de los Documentos de Selección del Inversionista y lo expuesto en la parte considerativa de la mencionada normativa.

Recomendado: Consorcio Buenavegas, la única que concursó para construir la Regasificadora del Pacífico

“Que, una vez revisados los documentos contentivos del sobre No. 1 allegado a la convocatoria pública UPME GN No. 001-2022, por el “Consorcio Buenavegas – Planta de Regasificación”, la UPME encuentra que no se trata de una verdadera propuesta que cumpla con los requisitos legales mencionados, sea susceptible de subsanación y menos aún de adjudicación”, precisó la Unidad en la resolución.

Agregó “(…) sino que, en el mejor de los escenarios, se trata de una mera manifestación de interés en participar en una convocatoria futura, siempre que la UPME acceda a hacer las modificaciones a los DSI solicitadas”.

Para la entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía de Colombia, esta manifestación careció del requisito de legitimación para hacerse, dado que fue realizada por una persona natural, en nombre de un consorcio inexistente que se registró como supuesto “proponente”.

Regasificadora del Pacífico, ¿una necesidad en Colombia?

Los diferentes actores del sector energético y gasífero en Colombia coinciden en que entre más opciones existan para garantizar el abastecimiento de gas natural -que soporte la demanda energética actual y futura- mejor será para el país.

Entre estos actores está Mónica Contreras, presidente de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), empresa filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), quien asegura que llevar a cabo la ejecución de la Planta Regasificadora del Pacífico a la realidad es un trabajo de todos.

Para la compañía se requiere de la coordinación de todas las partes: gobiernos nacional y local, reguladores, comunidad.

Recomendado: Declaran desierta convocatoria de Regasificadora del Pacífico por oferta de consorcio inexistente

Pero lo más importante, de acuerdo con la compañía, es que el país necesita proyectos que desde sus reglas de juego sean bancables y atractivos para los inversionistas.

Y agregó que “desde TGI promovemos el desarrollo del sector del gas natural, permitiendo alcanzar niveles de autosuficiencia que beneficien al país. En este sentido, nos interesan oportunidades de abastecimiento y rentabilidad que permitan generar oportunidades para la creación de empleos y la prosperidad social en Colombia”.

Incluso, en el pasado, el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, ha reiterado que Colombia necesita más oferta de gas y no debe quedar “amarrado” a solo una fuente ya que, para Ortega, “no hay energía más cara que la que no se tiene”.

De acuerdo con el ejecutivo, es fundamental que se mantenga esa infraestructura que hay en el país para garantizar la confiabilidad tanto en el sistema de gas como en el sistema energético nacional.