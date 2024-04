- Publicidad -

El Observatorio de la Universidad Javeriana realizó un estudio acerca del anteproyecto que dio a conocer el Ministerio de Hacienda hace un par de semanas del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025.

Dentro de los principales resultados de este informe se destaca que en el año 2025 se presentará una importante caída en el Presupuesto General de la Nación en el rubro de la inversión.

“La caída dramática de la inversión pública que va a haber en el 2025 es muy importante, lo que está pasando con la inversión, con lo que está proyectando invertir el Gobierno Nacional central”, dijo Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Según las cifras que ha entregado el Gobierno Petro, el monto total de este presupuesto para el otro año sería de $527 billones.

Presupuesto 2025. Foto: U.Javeriana

Dentro de este monto se espera que al presupuesto de inversión se le entreguen $70 billones, es decir el 14 %.

Por otro lado, el funcionamiento se espera que sea de $328 billones, es decir, del 62 %.

“Ese porcentaje ha sido más o menos la constante respecto al gasto de funcionamiento si se miran los presupuestos de atrás, desde hace muchos años más o menos es el 60 %”, dijo Pardo.

Otro de los rubros que tendrá el presupuesto está enfocado en el servicio a la deuda y la cifra que se proyecta es de $129 billones (24 %).

“Este año hay una importante novedad, normalmente el otro 40 % se reparte en 20 % deuda y 20 % inversión. Este año las cosas cambian, la inversión no va a ser del 20 % del presupuesto, si no solamente el 14 % y el servicio de la deuda ya no será del 20 % si no del 24 %”, mencionó el experto.

Y agregó que: “Ya comenzamos a notar aquí que la inversión se contrae y el servicio de la deuda aumenta “.

Además, el experto mencionó que con la baja en la inversión -la cual caería un 33 % para el 2025- el país se afectaría de manera importante en la actividad económica, el desempleo, entre otros.

Recomendado: Gasto del gobierno Petro en inversión en 2023 fue el peor en más de 15 años

“La conclusión cualitativa y es que va a haber una caída importante de la inversión pública, no va a cambiar a lo largo del ciclo presupuestal, necesitamos estar preparados como país para entender las consecuencias de esta caída y buscar soluciones”, agregó Pardo.

Luego de este anteproyecto, el Gobierno deberá radicar el proyecto al Congreso de la República para que comience su trámite en el Legislativo.

También deberá ser presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el plan operativo de inversiones.

¿Qué pasará con los sectores en la inversión del presupuesto del 2025?

Es de mencionar que, según los datos entregados por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana el presupuesto la deuda pública aumentaría para 2025 en un 28 % real, pasando de $100 a $129 billones.

En cuanto a la inversión, se prevé una disminución total de $35 billones, una caída del 33% real respecto a 2024.

Además, el informe del Observatorio de la Universidad Javeriana resaltó los sectores que tendrán los mayores recortes en el presupuesto del 2025.

Presupuesto 2025. Foto: U.Javeriana

El que más cae es el rubro de la inclusión y reconciliación Social (-$8,3 billones lo que representa una caída del 61 %).

Le siguió la agricultura y desarrollo rural: -$6,2 billones lo que representa una caída del 73 %, la educación: -$5 billones (-56 %), vivienda: -$3,4 billones (-54 %).

TIC: -$2 billones lo que representa una caída del 60 %, Transporte: -$1,7 billones lo que representa una caída del 12 %.

También se encuentran sectores como: Hacienda: -$1,5 billones (-26 %), Minas y Energía: -$1,1 billones (-13 %), deporte y recreación: -$1 billón (77 %), Salud: -$0,9 billones (- 44 %).