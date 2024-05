Llega el Sexto Foro XM este 9 y 10 de mayo en Cartagena: estos son sus principales conferencistas

- Publicidad -

El Sexto Foro XM, uno de los principales eventos de cara a entender los retos que plantea la transición energética en Colombia, la incorporación de nuevos conocimientos y el referenciamiento de las mejores prácticas globales, se realizará este 9 y 10 de mayo en el Hotel Hyatt de Cartagena.

Este será un espacio en el que se tendrán discusiones de alto nivel, en donde el contenido, las ponencias y los expertos serán garantía de la calidad de este espacio académico.

De esta manera, el Sexto Foro XM espera contar con la asistencia de 150 personas, destacándose la presencia de representantes del Gobierno colombiano con funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, la UPME, la Superintendencia de Servicios Públicos y la CREG; líderes gremiales; gerentes de las diferentes empresas del sector eléctrico y expertos nacionales e internacionales.

Algunos de los conferencistas e invitados principales son:

Julian Leslie

Director of Strategic Energy Planning and Chief Engineer

National Grid ESO

Es ingeniero eléctrico de la Universidad de Liverpool y tiene más de 30 años de experiencia en operación y planificación de sistemas de transmisión. Su rol en Reino Unido es preparar la red eléctrica para una operación neta cero y definir las necesidades futuras de esta, para generar inversiones en soluciones tecnológicas.

Dentro de su recorrido profesional ha participado como Electricity Customer Services Manager, Head of Networks y Head of National Control, en National Grid y, actualmente, es el responsable de la planeación estratégica de todo el sistema eléctrico en Reino Unido.

Juan Carlos Olmedo

Presidente de Board at Coordinador Eléctrico Nacional

Chile

Es ingeniero civil de industrias con mención Electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile; MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y posee un Certificate in Management de la Darden School of Business, University of Virginia, Estados Unidos y especialista en Project development and structuring, renewable energy, LNG,energy infrastructure, strategy definition and implementation, PPAs structuring and negotiation.

Tiene más de 30 años de experiencia en los mercados de energía e infraestructura de Chile y América Latina con enfoque en regulación y operación de mercados de energía, desarrollo de proyectos de generación y transmisión, innovación energética, energías renovables y adaptación al cambio climático.

En su desarrollo profesional, se ha desempeñado en compañías como Colbún, AES Gener, Grupo Ultramar y en el ámbito académico es profesor del programa de Magister en Economía de la Energía de la Universidad Santa María. Fue presidente y miembro del directorio del CDEC-SIC y desde 2018 es Presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, el Operador Independiente del Sistema Eléctrico de Chile.

Foto: Quinto foro XM el año pasado en Cartagena/XM

Aleksandar Ivancic

Partner & Senior Consultant – Aiguasol

España

Es especialista en Energy Planning, Urban Energy Systems, Renewable Energy, Energy Efficiency.

Dentro de su experiencia laboral fue director técnico de la Agencia de Energía de Barcelona, asesor de organismos internacionales como la Comisión Europea, Euro Heat&Power, la Agencia Internacional de la Energía, la Agencia Sueca de la Energía o EcoDes. También fue Chief Technical Officer en Barcelona Strategic Urban Systems; Head of Department en Barcelona Regional, la Agencia Metropolitana de UrbaMetropolitan Agency of Urban Development and Infrastructures y Technical Director of the Barcelona Energy Agency.

Fue docente en la cátedra de la UNESCO de Sostenibilidad, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Catalunia, Escuela de Organización Industrial de Madrid y el Instituto Químico de Sarría de Barcelona, entre otras.

En su trayectoria se destacan sus ponencias en congresos y eventos internacionales e institucionales como el de la Comisión Europea, Euro Heat&Power, International Energy Agency, Swedish Energy Agency y Marshal Fund en Alemania.

Luiz Augusto Barroso

EO of PSR; Associated Researcher of Comillas University

Brasil

Desde 2007 es investigador afiliado al Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Algunos de sus proyectos destacados son:

• Definición de nuevas métricas de confiabilidad y metodologías para el cálculo del suministro firme en el mercado eléctrico colombiano. Realizado en 2020 para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

• Estudio para la modernización del despacho y el mercado spot de energía eléctrica en Colombia – despacho vinculante y mercados intradiarios. Realizado en 2018 para Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Actualmente, es director de PSR, una consultora global de Brasil, experta en estudios energéticos, financieros, regulatorios y en el desarrollo de herramientas computacionales de optimización para sistemas energéticos.

Fue director general de la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) de Brasil, una compañía gubernamental vinculada al Ministerio de Minas y Energía responsable de los estudios de planificación energética en el país para apoyar sus decisiones de formulación de políticas energéticas. También fue visitante de la Agencia Internacional de Energía (AIE) en Francia, en la que trabajó en el Programa de Transición de Energía Limpia de AIE, un plan plurianual apoyado por 13 países para apoyar la transición energética en todo el mundo.

Farid Chejne Janna

Profesor Universidad Nacional, sede Medellín

Colombia

Es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, donde realiza actividades de docencia e investigación desde hace más de 20 años. Además, es miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y es miembro adjunto de la Washington State University en USA.

Dentro de su experiencia profesional se destaca el trabajo que ha realizado con diferentes empresas del sector energético, industrial y gubernamental e investigaciones basadas en modelamiento y simulación de procesos, análisis de sistemas energéticos, termodinámica avanzada, recursos energéticos, optimización y uso racional de la energía, nuevas tecnologías, combustión, pirólisis y gasificación.

De XM, por su parte se presentarán María Nohemi Arboleda, gerente general; Cecilia Maya, gerente Mercado de Energía y Juan Carlos Morales, gerente del Centro Nacional de Despacho.

Para conocer la agenda completa, registrarse y tener más detalles del Sexto Foro XM puede visitar el siguiente enlace.

