Así funcionará Integrity, la nueva entidad del sistema financiero en Colombia

El pasado 16 de abril, la Superintendencia Financiera de Colombia anunció la autorización para que la nueva corporación financiera llamada Integrity iniciara operaciones en el mercado local.

Valora Analitik habló con dos de los artífices del nacimiento de esta nueva entidad financiero en Colombia: se trata de Camilo Zea y David Rey quienes hace cinco años se propusieron fundar una entidad que pueda atender al segmento de empresas con soluciones como crédito de capital, factoring, entre otras. No descartan en el largo plazo poder ofrecer servicios financieros a las personas naturales a través de la banca retail.

Rey le dijo a Valora Analitik que Integrity tiene una alta trascendencia en el mercado colombiano porque es la primera corporación financiera completamente digital, además de ser la primera licencia que sale en el país para desarrollar completamente el negocio de corporación financiera porque existen otras entidades que usan la licencia para temas complementarios más enfocados en divisas con foco en negocios corporativos más tradicionales.

Tanto Rey como Zea -que también está vinculado con la firma Pronus- consideraron positivo que el regulador colombiano estuviera alineado con su visión del negocio porque no tiene visión de ser una fintech bancaria ni tampoco tiene el sueño de convertirse en un unicornio (es decir, lograr una valuación superior a los US$1.000 millones).

De acuerdo con los dos ejecutivos, optaron por estar dentro del mercado regulado en la SuperFinanciera por las ventajas de tener “la mejor licencia en Colombia” y no querían simplemente volverse un fondo de capital privado.

La idea de fundar una nueva entidad financiera, dijeron, se basa en la idea de “gestionar una banca más cercana sin que se convierta en un clichlé para escuchar más a los clientes” porque los bancos siempre han tenido una alta capacidad de recopilar datos de los clientes, pero poca capacidad de análisis y de generar nuevas ideas de negocio.

En ese orden de ideas, toda la información que pueden recopilar en el negocio financiero es la base de lo que hará Integrity para su crecimiento en Colombia, sumado a la buena relación de los miembros del equipo con sus aliados y con el mercado en general.

La recopilación de esa información del mercado y de los clientes no la podrían hacer si hubieran creado otros vehículos como los fondos de capital privado.

David Rey, CEO de Integrity Corporación Financiera. Foto: Cortesía

Factoring y crédito de capital en Colombia

El negocio principal de Integrity, de acuerdo con Zea y Rey, es el factoring y todos sus derivados, así como el suply chain finance, el crédito de capital de trabajo y el crédito estructurado que tiene de base la banca de inversión.

Con los sistemas que crearon para analizar la información desde Integrity se dieron cuenta de que todo está conectado en los negocios, ya sean emprendedores, empresas de logística, transporte, retail y demás sectores.

Ambos consideran disruptivo que su producto no es la banca comercial ni la tesorería, sino que su producto es el para el cliente hasta casi la última milla.

Integrity se va a enfocar en 5 sectores en particular, pero, por ahora, no en consumo porque sus fundadores no planean tener ese foco, en cambio sí propender por la productividad con préstamos de capital de trabajo para empresas.

Zea reveló que hay otra compañía que forma parte del círculo del negocio llamada SmartEvolution. Esa empresa se dedica principalmente a factoring con clientes considerados AAA y AA del sector colombiano.

SmartEvolution ha aumentado sus negocios hasta los $400.000 millones en originación de crédito para soportar el crecimiento de la nueva corporación financiera con clientes ya en la base de datos.

Mientras crece la nueva corporación financiera en la banca transaccional se podría pensar en el futuro en un producto de crédito para el mercado retail (personas naturales).

Integrity viene a complementar la oferta bancaria y no a competir con ese negocio porque considera que la profundización empresarial tiene muchas oportunidades, dijo David Rey en la entrevista con Valora Analitik.

SmartEvolution, dentro de su papel en el negocio, tiene hoy en día el 40 % de sus clientes en el sector agroindustrial “en donde hay oportunidad de crecimiento por su relevancia en la cadena de valor de la economía”, aseguró Zea.

Camilo Zea, CEO de Pronus. Foto: Cortesía

Otros clientes están en sectores como transporte, energía, alimentos y retail.

El factoring, que será uno de los focos de negocio de Integrity, tiene mitigantes de riesgo para las entidades que intervienen en el negocio, dijo David Rey.

Su oferta de valor está en empresas pequeñas y medianas que tienen facturas de grandes pagadores, pero con el problema de bajos cupos en los bancos que ofrecen este servicio. La idea, al final del día, es ofrecerles liquidez inmediata a esas empresas para seguir creciendo.

“Integrity ve el negocio como una carrera de largo plazo y por eso proyectamos tener punto de equilibrio en 4 años, el plan no es tener 5.000 clientes sino tener 300-350 para después del quinto año crecer con una base sólida”, aseguró Rey quien tiene amplia experiencia en el sector financiero colombiano.

Aseguraron los dos fundadores que Integrity, a pesar de ser una corporación financiera con onboarding digital, tendrá una oficina en Bogotá y atención para temas de pagos de los clientes empresariales.