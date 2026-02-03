Banco Santander revela nuevas tasas de CDT: están entre las más altas del mercado

El Banco Santander aumentó de forma importante las tasas de interés que reconoce a sus clientes que invierten en CDT en Colombia a partir de febrero.
Los ahorros en los Certificados de Depósito a Término a un plazo de 360 días tendrán en adelante una rentabilidad del 12 %, mientras que aquellos invertidos a 540 días recibirán un retorno del 12,30 %, según información conocida por Valora Analitik.
Las nuevas cifras se encuentran entre las más altas del mercado. De acuerdo con el reporte de costos de productos de la Superintendencia Financiera, en enero, los CDT a 360 días se emitieron con tasas promedio del 9,9 % y los de plazos superiores al 10,2 %.
Vale la pena recordar que el Banco Santander es uno de los principales colocadores de CTD digitales en el país, a menos de un año de haber lanzado el producto.
El ajuste se da en respuesta a la decisión del Banco de la República de incrementar las tasas de interés en 100 puntos básicos (pb) hasta en el 10,25 % en la junta del pasado viernes 30 de enero.
Los analistas destacaron que esta decisión beneficia a los productos tradicionales de renta fija, que por estos días volvieron a captar la atención de los ciudadanos que buscan obtener rendimientos previsibles. En particular, los CDT son la opción más usada por su bajo nivel de riesgo y su esquema de rentabilidad basado en el tiempo de permanencia.
