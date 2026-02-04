BanRep iniciaría agresivo ciclo de alza de tasas: aumento de 100 pb sería solo el comienzo

Las minutas de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, publicadas este miércoles, revelaron un panorama más restrictivo en política monetaria de lo esperado por el mercado.
El pasado viernes 30 de enero, en su primera sesión del año, la mayoría de los codirectores eligieron incrementar la tasa de interés en 100 puntos básicos (pb), situándola en un 10,25 %, luego de más de dos años de recortes o pausas.
A pesar de que algunos analistas anticipaban que este movimiento agresivo de inicio de año sería el de mayor magnitud en todo 2026 para evitar alzas prolongadas, la visión de los cuatro codirectores que conformaron la mayoría sugiere lo contrario: advierten que este incremento no compensa el deterioro de las expectativas y que la decisión de hoy sería apenas el «inicio de un nuevo ciclo monetario».
Una decisión «exigente» pero indispensable
El grupo mayoritario reconoció que elevar las tasas en 100 pb representa una decisión exigente para la economía. No obstante, la calificaron como una medida indispensable para evitar un desanclaje persistente de la inflación frente a la meta (3 %) y prevenir un deterioro de la actividad económica a largo plazo.
Para estos codirectores, el ajuste es fundamental para enfrentar el grave riesgo de perder la credibilidad de la Junta en su compromiso con el mandato constitucional de controlar la inflación.
De hecho, recordaron que 2025 marcó el quinto año consecutivo de incumplimiento de la meta, una situación que consideran su deber corregir. También recordaron que no solo la inflación básica repuntó a finales del año pasado, sino que las expectativas de los analistas para fin de 2026 saltaron del 4,6 % al 6,4 %.
Luego insistieron en que el incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno por encima del 23 %, agravó la situación y elevó significativamente las proyecciones de precios. Incluso dijeron que otros indicadores, como el desbalance de cuenta corriente y el déficit fiscal, podrían verse deteriorados.
Voces disidentes insisten en la reducción de tasas
En contraste con la visión de la mayoría, dos codirectores votaron por una reducción de 50 pb. Sus argumentos se centraron en que las presiones actuales provienen de choques de oferta (alimentos y regulados) e indexación, áreas donde la política monetaria tiene poco efecto.
Este grupo advirtió que subir las tasas en este contexto podría generar efectos inflacionarios por el aumento de costos financieros y la contracción de la producción, así como desalentar el crecimiento económico y afectar el nuevo patrón de desarrollo basado en el consumo de los hogares.
Un miembro adicional votó por mantener la tasa inalterada, argumentando que el aumento del salario mínimo no se transmitirá necesariamente a la inflación si se reorganiza la economía con márgenes más competitivos.