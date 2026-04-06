BanRep proyecta utilidades de $11,2 billones para 2026; caerían casi 20 % frente a 2025

El Banco de la República reveló una proyección de utilidades de $11,2 billones para el 2026, un pronóstico que, aunque muestra solidez financiera, se sitúa por debajo del cierre histórico alcanzado en 2025 ($13,9 billones).
El informe que presentó la entidad ante las Comisiones Terceras del Congreso de la República estima para 2026 ganancias superiores en $759.000 millones a las consideradas en el presupuesto aprobado para 2025, que era de $10,5 billones.
Esto implica que, tras un año de rendimientos excepcionales, habría un ajuste a la baja en las utilidades del emisor. De hecho, los datos a febrero de 2026 ya mostraban una tendencia a la baja, con ganancias de $2,6 billones frente a los $2,9 billones reportados en el mismo periodo del año anterior, dejando ver la primera variación anual negativa desde mayo de 2024.
De acuerdo con el informe de la Junta Directiva al Congreso, varios factores explican por qué la utilidad de 2026 no alcanzaría los niveles de 2025.
En primer lugar, se espera que el rendimiento de las reservas internacionales contabilizado en el estado de resultados sea de un poco más de $9 billones, lo que representa una disminución de $623.000 millones frente a lo presupuestado para 2025.
Por otra parte, el total de gastos se estiman en $4,6 billones, impulsados por una mayor remuneración de los depósitos del Gobierno y de los de contracción monetaria. Esto se debe a que el incremento en las tasas de interés de remuneración superaría el efecto de tener saldos promedio más bajos.
Finalmente, los gastos por la emisión y puesta en circulación de billetes y monedas subirían a $637.000 millones (un alza de $164.000 millones respecto al presupuesto 2025) por la alta demanda de billetes de alta denominación. Así mismo, los gastos corporativos crecerán debido al ajuste salarial derivado del incremento del salario mínimo legal y proyectos tecnológicos.
Vale la pena recordar que en 2025 las utilidades del banco fueron equivalentes al 0,75 % del PIB, un máximo en 23 años. Este resultado se debió principalmente al ingreso neto de las reservas internacionales, que aportaron $11,8 billones.
Su rendimiento (4,76 % sin incluir el efecto cambiario) fue favorecido por los altos niveles de las tasas de interés internacionales y la valorización de las inversiones ante la caída de las tasas de corto plazo en los principales mercados externos.
Gracias a estos resultados, el Banco de la República trasladó a la Nación un total de $13,8 billones, una cifra que superó por segundo año consecutivo los giros de Ecopetrol y que se pagó en un 79 % en efectivo y el resto mediante la entrega de títulos TES.
Sin embargo, la propia entidad advirtió que el resultado para el presente año mantiene un alto grado de incertidumbre debido a la volatilidad de las tasas externas y el comportamiento de la demanda de dinero en la economía local.
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