Como es habitual, Valora Analitik publica el calendario de resultados financieros de los emisores de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), para que los inversionistas e interesados en el mercado tengan a la mano los días clave de las compañías.
En esta ocasión, las empresas publicarán sus balances para el cuarto trimestres y para todo 2025. Este calendario se actualiza con base en la información de cada una de ellas y las fechas en las cuales darán a conocer sus informes al mercado.
La temporada de resultados en Colombia con los balances del año pasado comenzarán esta misma semana con Pei, y se distribuirán, en su mayoría, durante la segunda quincena de febrero, con emisores como Cementos Argos y Nutresa.
La última semana del mes, por ejemplo, el mercado verá los balances de Grupo Cibest en su primer año como holding de Bancolombia, Nequi y los otros negocios; así como Celsia, Grupo Aval y Nu Bank, en medio de su expansión a Estados Unidos.
Es importante decir que algunos emisores, como Ecopetrol, Banco de Bogotá, Grupo Energía Bogotá, entre otros, aún no hacen oficial las fechas de publicación de resultados, así como sus conferencias con los inversionistas, por lo que este calendario se actualizará acorde a los nuevos datos.
Así van las compañías listadas en Colombia a septiembre de 2025
Según un informe de Bancolombia, elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado, al tercer trimestre del año pasado se registraron resultados positivos y por encima de las expectativas para el conjunto de compañías bajo cobertura.
Para este análisis se tomaron 16 compañías, de las cuales siete presentaron resultados positivos, otras siete neutrales, mientras que dos tuvieron un corte negativo, “para un balance más favorable de lo anticipado».
Al analizar por sectores, con corte a septiembre del año pasado los bancos continuaron como uno de los de mejor desempeño entre las industrias, en línea con la recuperación de la economía y un panorama que en el margen es menos riesgoso que el de trimestres atrás.
En ese momento, se destacó también la fortaleza del consumo y las mejoras de eficiencia en Grupo Éxito, factores que soportan la fortaleza del activo en el mercado.
“Finalmente, la dinámica favorable en infraestructura y materiales de construcción contribuyeron a un balance positivo en los resultados operativos”, reconoció Bancolombia.
Contrastes entre sectores, destacó Aval Casa de Bolsa en tercer trimestre
Por otro lado, Aval Casa de Bolsa explicó que para el tercer corte de 2025 hubo contrastes entre sectores, aunque se respetó un factor común: las compañías que cimentaron su desempeño en eficiencia operativa fueron las que evidenciaron una recuperación genuina.
De vuelta al sistema financiero, “Grupo Cibest destacó individualmente por un ROE superior al 20 %, impulsado por fondeo digital y la caída de provisiones. En Consumo, Terpel sorprendió con una utilidad neta mejor a lo esperado” pese al desajuste del JET, y Grupo Éxito consolidó mejoras estructurales, dijo la firma comisionista.
Al revisar el desempeño de las empresas energéticos y de infraestructura, los matices fueron más amplios. Dijo Aval Casa de Bolsa que Cementos Argos combinó una expansión operativa (mayores volúmenes y eficiencias) con un beneficio financiero extraordinario derivado de la liquidez proveniente de la venta de Summit”.
Grupo Argos, por su parte, mostró la fortaleza recurrente de Celsia, Atera y Odinsa en sus líneas industriales. En el frente minero, Mineros entregó el mejor desempeño del sector gracias al precio del oro en ese momento, “mientras que Ecopetrol y Canacol enfrentaron caídas marcadas por precios, diferenciales y debilidad operativa».
