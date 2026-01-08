Codirector del BanRep ve cada vez más probable que suban tasas por fuerte aumento del salario mínimo

El codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar, advirtió que el incremento del salario mínimo, fijado en un 23 % para el año 2026, representa un choque inflacionario de gran magnitud que refuerza los argumentos para implementar tasas de interés más elevadas.
El funcionario dijo en una entrevista concedida a Bloomberg que este aumento salarial, que tomó por sorpresa a las autoridades económicas, podría añadir aproximadamente dos puntos porcentuales a la inflación este año.
Villamizar y otros codirectores llevan varios meses señalando que existen razones sólidas para mantener una política monetaria restrictiva. Incluso los analistas ven viable regresar este año a tasas del 12 %, que no se tienen en el país desde inicios de 2024.
“Estamos en un punto en el que está muy claro que necesitamos reforzar aún más la postura contractiva”, dijo el codirector.
También señaló que el emisor requiere un incremento en las tasas que “refleje una postura clara de endurecimiento en lugar de un ajuste simbólico”, buscando así alejarse del nivel actual del 9,25 %.
El codirector manifestó su preferencia por el adelanto de las subidas de tasas de interés, en lugar de postergar las decisiones y verse obligado a mantener los costos de endeudamiento “más altos por más tiempo”, una situación que, a su juicio, causaría un daño mayor al crecimiento económico a largo plazo.
Esta postura contrasta con la presión ejercida por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda, quienes han abogado por una reducción de tasas para estimular la economía.
Presión sobre los precios y el mercado laboral
De acuerdo con Mauricio Villamizar, mientras que anteriormente se proyectaba que la inflación cerrara 2026 cerca del 4 %, las nuevas condiciones sugieren un escenario más pesimista.
“Si esperábamos que la inflación para finales de 2026 estuviera muy cerca del 4 %, ahora esperaríamos cifras más cercanas al 6 %”, indicó a Bloomberg. De cumplirse este pronóstico, Colombia sumaría seis años consecutivos superando el rango meta del banco, que se sitúa entre el 2 % y el 4 %.
El vocero también explicó que el costo de la mano de obra no solo se ve afectado por el salario mínimo, sino por factores adicionales, como la reducción legal de la jornada laboral en dos horas y las leyes aprobadas el año pasado que incrementan la remuneración por trabajo nocturno y dominical.
Además de los factores laborales, el codirector identificó otros riesgos significativos para la inflación, entre los que destacan el amplio déficit fiscal, la persistente demanda interna y el alza en los precios del gas natural.
Finalmente, respecto a la tasa de cambio, el funcionario advirtió que el alivio proporcionado por la revalorización del peso el año pasado, que ayudó a reducir la inflación en 1,5 puntos porcentuales, difícilmente se repetirá. De hecho, calificó este efecto como un “viento de cola” que podría revertirse, complicando aún más la lucha por estabilizar los precios.
