Dólar en Colombia abre al alza: mercado está a la expectativa por decisión de tasas del BanRep

La moneda estadounidense arrancó la sesión de este viernes con una mínima valorización en el mercado cambiario local. El tipo de cambio inició en $3.867,50, cifra que se ubica por encima del cierre previo, situado en $3.858. Los operadores actúan con cautela antes de conocerse anuncios económicos de alta relevancia nacional.
Desde JP Tactical Trading señalan que el activo “continúa recuperando terreno evidenciando la compra en el índice DXY sin lograr aún cambio consistente al alza”. Los flujos monetarios siguen muy equilibrados.
En Colombia se nota el respeto por la zona de soporte definida. La entidad sugiere que descensos al rango de $3.780 – $3.800 configuran una “buena oportunidad de compra” pues el sesgo de corto plazo es “completamente alcista”. La estrategia permanece vigente mientras no existan quiebres en puntos técnicos primordiales.
Petróleo encamina su segunda semana de descensos
El mercado petrolero perfila un periodo de siete días con números rojos. El excedente global de crudo y las perspectivas de cese al fuego en Europa del Este minimizan el impacto del cerco a navíos venezolanos.
El Brent cae 0,13 % situándose en US$59,72. Por su parte, el WTI pierde 0,14 % hasta los US$55,93. El presidente Donald Trump advirtió medidas contra buques cargados con hidrocarburo de Venezuela, pero la implementación real del anuncio genera dudas entre los inversionistas.
Noticias del día: tasas en Colombia e la inflación en EE. UU.
La agenda financiera de hoy concentra la atención en la reunión de política monetaria en Bogotá y los datos de precios en el exterior.
Hoy la Junta Directiva del Banco de la República definirá si hace cambios en la política monetaria o deja la tasa de interés en el 9,25 %. El mercado vincula esta elección con el debate del salario mínimo. Aunque existen opiniones diversas, la mayoría de analistas prevé estabilidad en el indicador para el cierre de año.
En Estados Unidos, el primer dato de inflación tras el cierre gubernamental evidenció una moderación mayor a la esperada. Esto reforzó la percepción de presiones cediendo gradualmente, permitiendo que las probabilidades de ajustes bajistas para el año 2026 tomen mayor fuerza en las proyecciones de los expertos.
—