Dólar en Colombia abre al alza y supera los $3.800; captura de Maduro y advertencias de Trump a Petro sacuden el mercado

El dólar estadounidense inició la primera semana completa del año con un fuerte impulso al alza en Colombia, reaccionando a un panorama geopolítico sin precedentes en la región. La divisa abrió hoy en $3.817,77, registrando un incremento significativo frente al cierre del viernes pasado, que fue de $3.772.
La jornada está marcada por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el endurecimiento del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el Gobierno colombiano, lo que ha elevado la percepción de riesgo país.
Según los analistas de JP Tactical Trading, el dólar inicia la jornada ganando terreno y operando alrededor de los $3.836, aunque todavía se registra un volumen de negociación reducido propio del inicio de año.
A nivel global, la moneda se mantiene muy estable, recuperando terreno frente a los principales pares de monedas. En el contexto local, los expertos siguen monitoreando flujos eventuales que tengan la capacidad de cambiar la tendencia, en una semana donde la atención estará dividida entre la política regional y los datos macroeconómicos.
Petróleo: Trump pone la mira en los recursos de Venezuela
Los precios del crudo registran subidas este lunes, impulsados por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el futuro energético en Venezuela tras la caída del régimen de Nicolás Maduro.
El barril de petróleo Brent sube el 0,72 % y se negocia a US$61,19 y el WTI se cotiza con un alza del 0,79 % en US$57,77 por barril.
Las acciones petroleras en EE. UU. subieron con fuerza luego de que Trump afirmara que la destitución de Maduro podría «desbloquear el acceso a los enormes recursos petroleros» de Venezuela.
El mandatario argumentó que las empresas estadounidenses jugarán un papel central en la reactivación del sector energético venezolano, lo que podría alterar la dinámica energética global a mediano plazo.
Noticias del día: Colombia en el «ojo del huracán» geopolítico
El panorama informativo está dominado por la histórica noticia de la caída de Maduro, un evento que el mercado ya empezaba a descontar, pero que ahora abre una fase de incertidumbre sobre la transición en Venezuela, según analistas de JP Tactical Trading.
El presidente Donald Trump elevó el tono contra el presidente Gustavo Petro, lanzando advertencias directas por su relación con los carteles de la droga y su apoyo a Venezuela. Trump señaló que no descarta acciones militares en Colombia, lo que introduce un nuevo foco de riesgo político y reputacional para el país, afectando potencialmente la inversión extranjera.
Al tiempo, persisten dudas sobre la legitimidad del poder que podría asumir la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el papel de la nueva Asamblea Nacional. Estados Unidos busca evitar un vacío de poder, mientras el mercado observa los riesgos de fragmentación política y la presencia de milicias armadas.
Agenda económica
En Colombia, este jueves a las 6:00 p. m., el DANE publicará el dato de inflación para diciembre de 2025. Los analistas proyectan que la cifra se ubique alrededor del 5 %, sin descartar que supere el 5,2 % registrado en 2024.
En Estados Unidos, el viernes se divulgará el informe de empleo de diciembre, dato crucial que moldeará las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal en los próximos meses.
