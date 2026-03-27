Dólar en Colombia abre con leve incremento; analistas advierten fuerte alza si el Brent escala

La tasa de cambio en Colombia inicia la jornada con una leve presión alcista, abriendo en $3.684, lo que representa un incremento de $5,50 frente al cierre del jueves ($3.678,50). El mercado local se mantiene en una tensa calma lateral, mientras los ojos del mundo se posan en la reunión del G7 en Francia y el nuevo cronograma del conflicto en Medio Oriente.
Según JP Tactical Trading, el índice DXY, que mide el dólar frente a las grandes divisas, mantiene su comportamiento lateral alrededor de 99 puntos. Sin embargo, existe un nivel crítico: 100,35 puntos. Si el dólar supera este techo, se espera un movimiento alcista con mayor fluidez.
A nivel regional, la mirada está puesta en México, donde el peso enfrenta la barrera de los 18 pesos por dólar. Una ruptura de este nivel en el país azteca podría generar un efecto dominó de fortalecimiento del dólar en otros mercados emergentes, incluyendo Colombia.
Por su parte, Rodrigo Lama (Global66) advirtió que si la confrontación por el Estrecho de Ormuz escala, el petróleo podría dispararse a los US$110-US$120, empujando al peso colombiano hacia el rango de los $3.780-$3.800, impulsado por la salida de capitales hacia activos de refugio.
Petróleo: Trump amenaza a Irán y el Brent supera los US$103
Los precios del crudo registran una subida moderada esta mañana, impulsados por la incertidumbre sobre el suministro global y la nueva estrategia de la Casa Blanca.
En el caso del brent el aumento es del 1,52 % hasta los US$103,41 y para el West Texas Intermediate (WTI) es del 1,69 % hasta los US$96,10.
El presidente Donald Trump extendió el plazo para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril. La advertencia es severa: si no hay apertura, EE. UU. atacaría centrales eléctricas iraníes.
Mientras tanto, diplomáticos de las potencias mundiales del Grupo de los 7 se reúnen en Francia. El tema central es la creación de una fuerza internacional para desbloquear el Estrecho, aunque por ahora las peticiones de ayuda de Washington han encontrado resistencia.
El Banco de la República se prepara para subir tasas
En el frente interno, la atención se traslada al próximo martes 31 de marzo, fecha de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República.
Según la encuesta de Citi, las 24 entidades consultadas esperan un incremento. La apuesta mayoritaria es un ajuste de 75 puntos básicos (pb), lo que llevaría la tasa de intervención al 11 %.
Tras el aumento de 100 pb en la primera sesión del año, el emisor buscaría contener las presiones inflacionarias derivadas del alza en los costos de energía y el fuerte consumo.
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