Dólar en Colombia abre con tendencia lateral; mercados esperan la decisión de la FED

La divisa estadounidense inició la jornada de este miércoles sin variaciones frente al cierre anterior, marcando un precio de apertura de $3.623.
Tras una semana de alta volatilidad, el mercado cambiario parece haber entrado en una zona de calma técnica antes del evento principal del día: el anuncio de política monetaria en Estados Unidos, según analistas.
El reporte matutino de JP Tactical Trading señala que el dólar continúa en una fuerte descolgada a nivel mundial y advierte que el índice DXY tiene capacidad para llegar a los 16,64 como siguiente objetivo.
«En Colombia, estaremos visitando el piso de los $3.570 – $3.600. Los mercados amanecen en un tono claramente positivo antes de la primera reunión de la FED del año», dice el informe.
Petróleo con comportamiento mixto en la apertura
Los precios del crudo muestran movimientos marginales mientras los inversionistas asimilan los inventarios de Estados Unidos y el panorama energético regional.
La referencia Brent de Europa registra una caída del 0,18 % y el barril se cotiza en US$66,47, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de EE. UU., sube el 0,06 % hasta los US$62,43.
Día D para la Reserva Federal y confianza empresarial en Colombia
El mercado espera que el banco central estadounidense mantenga las tasas de interés en el rango de 3,50 % – 3,75 %. Sin embargo, la atención no está en la cifra, sino en el mensaje.
Jerome Powell hablará a las 2:00 p. m. (hora Colombia) y los analistas buscarán señales sobre futuros recortes hacia finales de 2026. También persiste el debate sobre las recientes injerencias del presidente Donald Trump, aunque es poco probable que Powell mencione el tema directamente para proteger la autonomía del organismo.
En Colombia, los datos de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo para diciembre muestran un cierre de año con matices. La confianza comercial se ubicó en 17,8 %, registrando una desaceleración importante frente al mes anterior, mientras que la industrial mostró una leve mejoría al situarse en -0,7 %, acercándose al umbral de equilibrio gracias a mejores expectativas de producción.
