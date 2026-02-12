Dólar en Colombia abre estable: mercado se mueve entre cifras laborales de EE. UU. y la emergencia económica local

La divisa estadounidense inicia la jornada de este jueves con una estabilidad casi absoluta, abriendo en $3.664,99, apenas unos centavos por encima del cierre de ayer de $3.664.
El mercado parece estar digiriendo la sorpresiva solidez del empleo en Estados Unidos, mientras que, en el plano local, el foco se desplaza hacia la nueva declaratoria de emergencia del Gobierno Nacional.
Según el reporte de JP Tactical Trading, el índice DXY (dólar global) mantiene un sesgo bajista en 96 puntos a pesar de la baja volatilidad y el movimiento lateral de las últimas semanas.
Un factor clave ocurrió ayer: los datos de empleo en EE. UU. resultaron ser mucho más fuertes de lo esperado. Contrario a lo que dicta la lógica tradicional, esto favoreció la entrada de vendedores de dólares.
La lectura del mercado es que, con una economía tan robusta, las posibilidades de que la Reserva Federal baje las tasas pronto son casi nulas, lo que reconfigura las apuestas de los inversionistas hacia otros activos.
Petróleo: Misión en Venezuela y tensión en Irán
El mercado energético vive una jornada de gran actividad diplomática y militar, lo que mantiene los precios del petróleo al alza.
El Brent (referencia Europa) se cotiza en US$69,66 (+0,36 %) y el WTI (referencia EE. UU.) registra un valor de US$64,89 (+0,40 %).
EE. UU. envió a su secretario de Energía, Chris Wright, a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El objetivo es evaluar la infraestructura y buscar vías para que el sector privado reactive la producción petrolera en el país vecino.
Además, la administración Trump contempla un mayor despliegue militar en Medio Oriente (posible segundo portaaviones) y amenaza con medidas «muy duras» si Teherán no frena su programa nuclear.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo sus previsiones de demanda mundial, estimando un aumento de 1,34 millones de barriles diarios para el próximo año, una cifra ligeramente conservadora que ayudó a sostener los precios actuales.
Noticias clave
En Estados Unidos, las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 en enero (se esperaban solo 70.000) y la tasa de desempleo bajó al 4,3 %. Esto refuerza la idea de que la FED mantendrá las tasas estables, al menos, hasta la segunda mitad de 2026.
En Colombia, el Gobierno oficializó una nueva Emergencia Económica, Ecológica y Social, motivada por las graves inundaciones en los departamentos de Córdoba y Sucre.
La medida cobija a un total de 8 departamentos con el objetivo de agilizar la obtención y ejecución de recursos para atender a las poblaciones afectadas. Esta declaratoria ocurre en un clima de alta tensión institucional tras la suspensión de decretos previos por parte de la Corte Constitucional.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que la obtención de $8 billones adicionales en ingresos para atender la emergencia invernal se haría a través de un impuesto al patrimonio para 15.000 empresas.
