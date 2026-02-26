Dólar en Colombia salta a $3.712: Ruido electoral y tensiones fiscales marcan la apertura

El mercado cambiario colombiano inicia la jornada con un movimiento al alza. El dólar abrió hoy en $3.712, lo que representa un salto de $25 frente al cierre de ayer, que se situó en $3.687.
Este incremento se da en un contexto donde los factores internos, especialmente la incertidumbre política y los movimientos fiscales del Gobierno, parecen estar pesando más que la relativa estabilidad del dólar a nivel global.
De acuerdo con Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, el dólar a nivel mundial se mantiene estable, con el índice DXY en los 98 puntos, respetando un piso técnico que viene consolidándose desde marzo del año pasado.
A nivel corporativo, el gigante de la IA, Nvidia, dio un espaldarazo al sentimiento del mercado tras reportar ingresos récord por US$68.130 millones (+73 % anual), proyectando un crecimiento aún mayor para el próximo trimestre.
Aunque en la región el real brasileño y el peso mexicano muestran señales de fortaleza, el peso colombiano está atrapado entre un sesgo bajista técnico presionado por un apetito comprador y la presión electoral.
A pocos días de las elecciones legislativas y consultas de precandidatos, una reciente encuesta de Invamer ha agitado las aguas al anticipar que Iván Cepeda lideraría la carrera presidencial en segunda vuelta. Según la Tesorería de Littio, este tipo de escenarios detona históricamente saltos abruptos en el tipo de cambio ante la incertidumbre patrimonial.
Petróleo en máximos de siete meses por la cita en Ginebra
Los precios del crudo operan con estabilidad, pero se mantienen en niveles que no se veían desde hace más de medio año, mientras el mundo observa las conversaciones en Suiza.
En el caso del Brent, de referencia en Europa, el aumento es del 0,10 % con el barril a US$70,77, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., sube un 0,08 % hasta los US$65,47.
Hoy, los enviados de Donald Trump, incluidos Jared Kushner y Steve Witkoff, se reúnen en Ginebra para la tercera ronda de conversaciones nucleares con el canciller iraní Abbas Araghchi. Mientras Washington refuerza su presencia militar y Trump advierte sobre «cosas malas» si no hay acuerdo, Teherán asegura que un pacto está «al alcance».
Esta tensión mantiene una elevada prima de riesgo sobre el petróleo, dada la importancia de Irán en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la fragilidad del Estrecho de Ormuz.
Noticias clave: El efecto fiscal de un traslado de $25 billones al Gobierno
El panorama fiscal en Colombia añade presión a la moneda local. El Gobierno prepara un decreto para trasladar hasta $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Esta medida busca aliviar la falta de liquidez del Ejecutivo en un momento donde el déficit fiscal roza el 7 % del PIB y la deuda pública se acerca al 65 %, según JP Tactical Trading.
Analistas advierten que este movimiento es delicado, ya que buena parte de esos ahorros están invertidos en TES (títulos de deuda pública). Al mismo tiempo, el Gobierno sigue recurriendo a impuestos extraordinarios al patrimonio empresarial para tapar el hueco fiscal, mientras la reforma pensional sigue bajo la lupa de la Corte Constitucional.
