Ecopetrol agregó reposición de reservas petroleras en 2025, pero gracias a cambio regulatorio: según analistas

Ecopetrol publicó su informe de reservas para 2025 con una Tasa de Reposición de Reservas —el indicador que mide cuántos barriles nuevos incorpora una petrolera por los que produce— del 121 %, la más alta en cuatro años.
Con esto, las reservas probadas totales llegaron a 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente (MBPE), un crecimiento del 2,7 % frente al año anterior.
Sin embargo, analistas de Citi y BTG Pactual advierten que detrás de ese titular favorable se habría beneficiado de cambios regulatorios.
¿Por qué el nuevo dato de reposición de reservas de Ecopetrol estaría inflado?
De acuerdo con los reportes de los expertos, cerca de 100 millones de barriles de esa cifra no provienen de nuevos descubrimientos ni de mejoras técnicas en los yacimientos, sino de un cambio en la forma en que Ecopetrol pagará sus regalías al Estado.
Una resolución de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) formalizó que la empresa pagará esas regalías en efectivo y no en especie —es decir, ya no entregará barriles físicos al regulador, sino dinero—, lo que le permitió contabilizar esos volúmenes como reservas propias.
Según Citi, esto «convierte una obligación de pago en un activo de titularidad», una adición que ambas firmas califican explícitamente como «de baja calidad».
El efecto es significativo. Excluyendo ese ajuste no recurrente, el total de adiciones de reservas habría sido de 204 millones de barriles —una caída del 23 % frente a 2024— y las reservas probadas totales habrían quedado en 1.844 millones de barriles, lo que implica una vida de reservas de 7,4 años y una tasa de reposición orgánica del 80 %.
Según BTG Pactual, esa cifra está «en línea con sus estimaciones y refleja un precio del crudo Brent más bajo» —US$68,64 por barril frente a US$79,69 el año anterior, una caída del 13,9 %—. Para Citi, ese 80 % es «una cifra débil y en deterioro frente al 92 % registrado en 2024».
El reporte también omitió un desglose entre líquidos y gas, una ausencia que BTG Pactual señala como relevante «dado el creciente debate sobre el suministro de gas tras convertirse Colombia en importador neto en 2024».
Recobro mejorado y proyectos de largo plazo
El segundo motor del resultado fue el recobro mejorado, una técnica que consiste en inyectar agua, gas u otros fluidos en los yacimientos para extraer crudo que de otra forma quedaría atrapado en la roca. En 2025, esta estrategia aportó un récord de 143 millones de barriles, acumulando 1.200 millones desde 2010.
Ecopetrol tiene actualmente un factor de recobro —el porcentaje del crudo total de un yacimiento que logra extraerse— de apenas el 20 %, una cifra baja frente a estándares internacionales, pero que también representa una oportunidad: según cálculos de Citi, cada punto porcentual adicional en ese indicador podría sumar unos 500 millones de barriles a las reservas.
En esa misma línea de proyectos con potencial de largo plazo, BTG Pactual destacó dos iniciativas. La primera es el descubrimiento offshore Sirius, que se estima contiene aproximadamente 1.050 millones de barriles de gas en sitio y se espera que produzca alrededor de 470 millones de pies cúbicos por día durante 10 años. La decisión de inversión se prevé para 2027, con una primera producción hacia 2030.
La segunda es un piloto de inyección de aire —conocida como combustión in situ— en el campo Chichimene, la iniciativa de recobro mejorado más significativa de la compañía.
Según BTG Pactual, ese piloto demostró «un cambio de escala en los factores de recobro»: de un 1,04 % en recuperación primaria hasta un potencial de 49,3 % bajo implementación completa, equivalente a 1.576 millones de barriles.
La relación entre reservas y producción, que indica cuántos años le quedan a la empresa produciendo al ritmo actual antes de agotar sus reservas probadas, se ubicó en 7,8 veces, un 4 % más que el año anterior.
Dos visiones distintas sobre el precio objetivo, con Ricardo Roa bajo la lupa
A pesar de las advertencias sobre la calidad de las adiciones, Citi mantiene su recomendación de compra sobre la acción de Ecopetrol con un precio objetivo de US$14 por ADR —el instrumento que permite a inversores extranjeros transar acciones de empresas colombianas en bolsas de Estados Unidos—.
BTG Pactual, en cambio, mantiene una recomendación neutral con un precio objetivo más conservador de US$12, señalando que «un mayor potencial alcista probablemente requeriría precios del petróleo más altos por más tiempo, menor riesgo país y acciones de política más claras para reactivar el sector de hidrocarburos en Colombia».
La acción acumula una valorización del 25,6 % en lo que va del año y actualmente cotiza a una prima frente a pares regionales como Petrobras en Brasil e YPF en Argentina.
BTG Pactual también advierte sobre un frente adicional: el CEO Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de campaña del presidente Gustavo Petro, enfrenta cargos penales y medios reportan que la Junta Directiva evalúa posibles sucesores, aunque él ha indicado que no tiene intención de renunciar. En tanto, en un comunicado, el directorio respaldó la gestión del ejecutivo y dijo que se debe esperar el debido proceso.
A eso se suma la incertidumbre sobre la participación de Ecopetrol en la cuenca Pérmica de Estados Unidos, donde se ejecuta con fracking y en la cual la firma adelanta una revisión con OXY para determinar si extender la actual alianza o migrar a un acuerdo de operación conjunta.
Entre los demás riesgos que podrían impedir que la acción alcance los precios objetivo de los analistas, Citi señala la exposición al precio del petróleo, la alta participación del gobierno —que controla el 88,2 % de las acciones y nombra la mayoría de la Junta Directiva— y el riesgo de overhang, término que describe la presión que se generaría si Ecopetrol decide emitir nuevas acciones para captar capital.