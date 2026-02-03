Fitch destacó iniciativas de Avianca para mejorar su rentabilidad: emisión de bonos no impactará calificación

La agencia de calificación Fitch Ratings analizó la más reciente emisión adicional de bonos por US$150 millones de Avianca Midco 2 PLC, filial de Avianca que sirve como vehículo emisor de deuda.
En su comentario, Fitch destacó que Avianca ha estado optimizando su red y su oferta de productos para impulsar la rentabilidad en un entorno de dinámicas de mercado más equilibradas.
Se resaltó que la compañía “ha racionalizado la capacidad doméstica en Colombia, con una optimización continua de la red. Avianca lanzó 13 nuevas rutas internacionales durante 2025, con una cobertura de 162 rutas en 83 destinos”.
Además, reconoció que Avianca se enfoca en mantener una posición de liderazgo en los mercados estratégicos de Colombia, Centroamérica y Ecuador, al tiempo que fortalece su presencia internacional y expande la oferta de clase ejecutiva en toda la red para capturar ingresos premium.
Para el período de los últimos 12 meses, finalizado el 30 de septiembre de 2025, Fitch estima que alrededor del 34 % de la distribución de ingresos de Avianca (puntos de venta) provino de Colombia, 19 % de Norteamérica, 22 % de Centroamérica, 11 % de Europa y el resto de diversas jurisdicciones.
Desafíos de Avianca según Fitch
Para la agencia de calificación, los desafíos de mediano plazo para Avianca incluyen mantener márgenes operativos sólidos en un entorno más competitivo y/o bajo distintos ciclos de precios del combustible, al tiempo que conserva un perfil crediticio adecuado.
Se espera que el flujo de caja operativo de la aerolínea continúe mejorando en 2025 debido a niveles sólidos de tráfico doméstico y a mejores dinámicas en el segmento internacional, precios del combustible relativamente más bajos, eficiencias de costos y expansión de capacidad.
En este sentido, Fitch proyecta un Ebitdar ajustado promedio de alrededor de US$1.600 millones en 2025 y 2026, frente a US$1.300 millones en 2024.
“La base de costos eficiente, los ingresos premium del negocio y los menores precios del combustible están impulsando márgenes Ebitdar récord, con el escenario base de Fitch de 26 % – 27 % para 2025 y 2026”, se explica.
Mejor flujo de caja ve la calificadora
Fitch destacó que la mayor generación de flujo de caja operativo de Avianca está resultando en un flujo de caja libre mejor de lo esperado. En su escenario base, Fitch ahora espera que el flujo de caja libre sea positivo después de que el flujo de caja de operaciones “crezca lo suficiente para cubrir el capex destinado a la modernización de flota y el crecimiento continuo del negocio”.
Fitch proyecta que la generación de flujo de caja libre de Avianca será de alrededor de US$68 millones en 2025 y US$128 millones en 2026, tras el aumento del capex. “Se asumió un capex de US$440 millones en 2025 y US$560 millones en 2026. De acuerdo con las limitaciones del contrato de emisión de los bonos de la compañía, Fitch no prevé retornos a los accionistas en el corto y mediano plazo”, añadió la calificadora.
—