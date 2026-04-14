FMI advierte sobre tensiones económicas en la región: Colombia enfrentaría picos de inflación y desempleo

La actualización de las perspectivas económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), incluidas en el World Economic Outlook (WEO) de abril de 2026, dan cuenta de una resistencia en la economía global en medio del estallido de un nuevo conflicto en Medio Oriente.
Para América Latina y el Caribe, el informe proyecta un crecimiento mayoritariamente estable, aunque con desafíos específicos para economías como la de Colombia, que se encamina a registrar indicadores de inflación y desempleo por encima de sus promedios históricos.
Según las nuevas proyecciones, el FMI estima que la inflación en Colombia alcanzará su punto más alto este año, situándose en un 5,9 %, lo que significa que superaría el 5,1 % registrado en 2025. Sin embargo, dicha previsión está por debajo del consenso del mercado, que ya supera el 6,2 %.
Aunque el organismo espera que el indicador ceda ligeramente hacia el 5,2 % en 2027, estas cifras se mantienen elevadas frente a la meta del Banco de la República, que insiste en retornar a un 3 %, tras cinco años por fuera del rango deseable.
En cuanto al mercado laboral, el FMI proyecta que el desempleo en Colombia toque su punto máximo en 2027, cuando a tasa de desocupación llegaría al 10 %. Este incremento sería progresivo, partiendo de un 8 % en 2025 y pasando por un 9 % en 2026.
Vale la pena recordar que, según cifras oficiales del DANE, el desempleo lleva 18 meses consecutivos en un dígito, según la serie ajustada por efecto estacional. De hecho, con corte a febrero, el indicador alcanzó un mínimo histórico y se ubicó en 9,2 %.
Por su parte, el crecimiento económico del país mostraría una leve desaceleración en el corto plazo, pasando de un 2,6 % en 2025 a un 2,3 % en 2026, para luego recuperarse tímidamente al 2,5 % en 2027, según cálculos del FMI.
Crecimiento estable en América Latina pese a la incertidumbre
Para la región en su conjunto, el FMI mantiene un pronóstico de crecimiento estable. Se espera que América Latina y el Caribe crezca un 2,3 % en 2026 y un 2,7 % en 2027.
Un dato relevante es la revisión al alza de la proyección para 2026, que aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto a la actualización de enero de 2026, lo que sugiere una mayor resiliencia de la región frente a los choques externos.
En cambio, la inflación regional agregada muestra una clara tendencia a la baja, pasando de un estimado del 7,6 % en 2025 a un 6,7 % en 2026 y, finalmente, al 4,9 % en 2027.
Aquí, el desempeño de las principales potencias regionales muestra trayectorias divergentes bajo la mirada del organismo.
Para Brasil se proyecta una moderación en su crecimiento al 1,9 % en 2026 (una mejora de 0,3 puntos frente a enero) y un 2 % en 2027. Además, según los cálculos su inflación bajaría del 5 % (2025) al 3,4 % (2027).
En México, tras un 2025 débil (0,6 % de crecimiento), se espera una recuperación gradual al 1,6 % en 2026 y al 2,2 en 2027.
Argentina, por su parte, continuaría en una senda de expansión con un crecimiento del 3,5 % en 2026 y del 4 % en 2027. Para el país sestaca su proceso de desinflación, proyectando pasar de un 41,9 % en 2025 a un 15,7 % en 2027.
Finalmente, Chile mantendría un crecimiento constante entre el 2,4 % y 2,6 % para los próximos dos años.
El informe subraya que este escenario está condicionado por el estallido del conflicto en el Medio Oriente a finales de febrero de 2026. Esta guerra ha introducido una nueva fuente de incertidumbre global, afectando los precios de las materias primas y las condiciones financieras.
Para América Latina, el impacto es mixto. Mientras que países como Brasil se ven beneficiados temporalmente en 2026 por ser exportadores netos de energía (+0,2 puntos porcentuales en crecimiento), el aumento en los costos de insumos, como los fertilizantes, y la desaceleración de la demanda global podrían pasar factura en 2027.
Además, las economías más pequeñas y dependientes de las importaciones de energía corren el riesgo de sufrir una mayor depreciación de sus monedas y un endurecimiento de sus condiciones financieras, concluyó el FMI.