Baja del precio de la gasolina influyó en la caída de la inflación a febrero; otros precios subieron con fuerza

Tras conocerse el dato de inflación de febrero de 2026 del DANE, que se ubicó en 1,08 % solo en el mes y en 5,29 % anual (por debajo del 5,35 % reportado en enero de este año), Credicorp Capital explicó las razones de esta reducción que sorprendió al mercado.
De acuerdo con la firma de inversiones, si bien hubo rubros que tuvieron aumentos destacados, como vivienda (3,85 %), alimentos (5,84 %) y restaurantes y hoteles (9,61 %), hay factores que impulsaron una menor inflación en precios regulados.
Lo que el mercado reconoce como regulados, se refiere a los bienes o servicios cuyos precios están influenciados por autoridades, como los servicios públicos, la energía, la gasolina, transporte público y cobros administrativos (peajes o matrículas).
Así, para Credicorp Capital, “como punto central de la estrategia del gobierno para contrarrestar la evidencia de las crecientes presiones inflacionarias derivadas del alza del salario mínimo, la inflación de regulados se desplomó al 4,05 % anual (en enero de este año se ubicó en 5,48 % y en febrero del año pasado estaba en 7,22 %)
¿Qué explica la baja de la inflación?
Al entrar en el detalle de algunos de los componentes regulados dentro de la inflación, el dato asociado a energía cerró febrero en un negativo de -2,73 %. Si se mira el mes anterior, el IPC para este sector era de 1,57 %, mientras que en febrero del año pasado estaba en 4,05 %.
Para Credicorp Capital este resultado “está directamente vinculado a la decisión del gobierno de reducir los precios de la gasolina en $500 el mes pasado”.
Para la comisionista, el Gobierno Petro estaría entrando en una estrategia “para mejorar la probabilidad de lograr ganancias incrementales a corto plazo (sesgando positivamente la distribución de los retornos), al tiempo que se reconoce la exposición a un riesgo de cola sustancial”. Un riesgo que se caracteriza por una alta probabilidad de pérdidas significativas a largo plazo. Esta estrategia se llama “martingala”.
En otras palabras, las medidas implementadas para inducir tendencias desinflacionarias en los precios regulados conllevan, a cambio, riesgos inherentes en los frentes fiscal y regulatorio, dice la firma.
Panorama de la tasa de interés
Credicorp Capital afirmó que esta estrategia es de especial importancia para los inversionistas, pues esta situación “tiende a exacerbar la divergencia de opiniones dentro de la Junta del BanRep”.
En su opinión, la mayoría de la Junta subrayará el hecho de que las medidas de inflación básica han seguido aumentando, mientras que la minoría sostendrá que la inflación anual se moderó en esta lectura.
“Por ahora, a pesar de la sorpresa negativa y considerando la composición de la variación del IPC y las posibles no linealidades del aumento récord del salario mínimo, mantenemos nuestra estimación de inflación para el cierre de año en 6,3 %, con la tasa repo alcanzando el 11,50 % para diciembre de 2026″.
Con esto en mente, se espera un incremento de 75 punto básicos en la reunión de marzo de 2026 sigue siendo nuestro escenario base”, concluye.