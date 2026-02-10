Inflaciones básicas del BanRep se dispararon en enero, confirmando las presiones del salario mínimo

Las medidas de inflación básica calculadas por el Banco de la República iniciaron 2026 con un incremento generalizado en todos sus indicadores.
Tras cerrar 2025 con señales de moderación en la mayoría de las mediciones, los datos con corte a enero revelan una presión al alza luego de que el DANE diera a conocer que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 5,35 % anual en enero.
La medida sin alimentos ni regulados mostró el mayor avance, al moverse desde el 5,02 % registrado en diciembre hasta el 5,39 % un mes después, es decir, 37 puntos básicos adicionales.
Este incremento sitúa al indicador en niveles que no se observaban desde noviembre de 2024 (5,37 %), superando incluso el 5,02 % que se había registrado exactamente un año atrás.
XP Investments destacó que la cifra se aceleró hasta alcanzar un máximo de 16 meses y advirtió que su tasa anualizada ajustada por estacionalidad de los últimos tres meses repuntó al «ritmo más rápido en más de dos años», pasando del 5,5 % al 6,5 %.
Por su parte, la inflación sin alimentos registró un aumento de 30 puntos básicos en solo un mes, tras pasar de 5,11 % a 5,41 %. Con este resultado, la métrica vuelve a niveles no vistos desde febrero de 2025, cuando se ubicaba en 5,44 %.
Finalmente, la medida núcleo 15, que depura la canasta eliminando los 15 artículos con precios más volátiles, saltó del 5,29 % al 5,46 %, un incremento de 17 puntos básicos que rompe la tendencia a la baja que se había observado en los dos últimos meses del año anterior.
El comportamiento de este rubro es especialmente revisado porque refleja las presiones inflacionarias en sectores que no dependen de la volatilidad climática ni de las tarifas fijadas por el Gobierno, señalando una resistencia estructural en los precios de la economía.
La lectura de los analistas
El equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá reportó que el promedio de las tres mediciones de inflación básica del BanRep subió del 5,14 % al 5,42 %, un resultado que, aunque es menor al de la inflación total en términos mensuales (1,05 %), «realmente confirma las presiones de precios derivadas del salario mínimo».
Los analistas coincidieron en que la inflación básica, que excluye componentes volátiles como alimentos y energía, mostró una marcada aceleración en enero de 2026, convirtiéndose en el principal foco de preocupación para la política monetaria.
Este repunte simultáneo en las tres mediciones principales sugiere que las presiones sobre los precios internos persisten, desafiando la convergencia hacia la meta de inflación del emisor (3 %).
