Mercado anticipa que el Banco de la República volverá a aumentar sus tasas de interés tras las elecciones presidenciales

Tras un breve respiro en las decisiones de política monetaria, la Junta Directiva del Banco de la República se prepara para sesionar este próximo 30 de junio. El consenso de los analistas, respaldado por las encuestas de ANIF, el Banco de la República y Fedesarrollo-bvc, apunta a que el emisor retomará el incremento en las tasas de interés, poniendo fin a la pausa observada en los últimos dos meses.
El ciclo alcista, que se inició en enero de este año, se vio interrumpido en la sesión de abril (en mayo no hubo decisión de tasas), cuando la Junta decidió por unanimidad mantener el tipo de intervención en 11,25 %.
Esta decisión se produjo en un entorno de fuertes presiones políticas, donde el Gobierno Nacional insistió en una reducción para activar la economía, logrando finalmente un acuerdo para no moverlas pese a que el mercado esperaba incrementos de hasta 75 puntos básicos.
Sin embargo, la realidad inflacionaria parece haber superado la tregua política. La encuesta de ANIF revela que el 45 % de los analistas prevé un aumento de 50 puntos básicos (pb), situando la tasa en 11,75 %, mientras que un 30 % anticipa un alza más agresiva de 75 pb hasta 12 %. Esta proyección es compartida por la encuesta del Banco de la República y la de Fedesarrollo-bvc, que también sitúan la mediana de las expectativas en 11,75 % para finales de este mes.
Laura Clavijo, directora de Investigaciones económicas, sectoriales y de mercado de Bancolombia, reiteró que la entidad espera que este año el indicador llegue al 12,75 %, lo que implicaría dos ajustes al alza de 75 pb de aquí a diciembre debido al aumento de las expectativas de inflación.
De hecho, las encuestas del BanRep y Fedesarrollo anticipan la inflación podría cerrar el año en 6,48 %, la proyección más alta registrada en lo que va de 2026.
Para Clavijo, de cara a la reactivación económica, el aumento de tasas les pone freno a sectores como la construcción, pues limita el desembolso de créditos para vivienda, pero además tiene capacidad de afectar la dinámica interna por la desaceleración de la cartera de consumo.
¿Por qué vuelve a subir la inflación?
El repunte inflacionario sería el principal motor de este cambio de rumbo en la política monetaria. En mayo, la inflación anual se aceleró al 5,84 %, marcando su cuarto incremento consecutivo.
Este comportamiento responde principalmente al traslado del incremento del salario mínimo (del 23 %) a los precios de los servicios, que explican buena parte del indicador, y a las presiones persistentes en los precios de los alimentos, sumado al riesgo latente de un Fenómeno de El Niño fuerte que afectaría productos perecederos y tarifas de energía.
Adicionalmente, la incertidumbre externa no da tregua. Mientras se espera que la Reserva Federal de EE. UU. mantenga sus tasas, el Banco Central Europeo (BCE) ya realizó aumentos en junio debido al alza en los costos energéticos. El conflicto en Medio Oriente sigue siendo un riesgo crítico, encareciendo el petróleo, los fertilizantes y los fletes internacionales.
Proyecciones al cierre de 2026
Aunque Bancolombia insiste en que la tasa de interés vería este año su máximo desde comienzos de 2024, otros analistas han ajustado sus proyecciones a la baja con optimismo.
La tasa de interés de política monetaria alcanzaría el 12,25 % al cierre del año según la mediana de las respuestas de la encuesta de ANIF y el propio BanRep y el sondeo de Fedesarrollo es ligeramente más optimista al situarla en un 12 % para diciembre.
Lo anterior dependerá de también de los cambios en la composición de la Junta Directiva del banco central cuando llegue el ministro de Hacienda del presidente Abelardo de la Espriella.
Para estas últimas sesiones, bajo el liderazgo de Germán Ávila, los analistas consultados anticipa un escenario de fuertes desacuerdos internos. El 90 % de los participantes en la encuesta de ANIF prevé que la decisión no será unánime, proyectando un disenso de tres miembros: el ministro y los codirectores César Giraldo y Laura Moisá.
Para el centro de pensamiento, con una brecha del producto que sugiere una subutilización de la capacidad productiva (-0,2pp), la Junta del BanRep deberá balancear la necesidad de anclar las expectativas de precios sin asfixiar la recuperación económica que mostró señales positivas en el primer trimestre.
—