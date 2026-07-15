Piedad Urdinola renuncia como directora del DANE: estará en el cargo hasta el 21 de julio 

En un comunicado oficial emitido este miércoles, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó la renuncia de su directora general, Piedad Urdinola, quien dejará el cargo tras liderar la entidad durante todo el periodo presidencial (2022-2026).
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Si salida no será inmediata. Según informó la entidad, la directora presentó su dimisión ante el presidente de la República para que se haga efectiva a partir del próximo 21 de julio de 2026. Esta fecha específica responde al cumplimiento de los tiempos dictados por la ley para los procesos de empalme y transición institucional.
Urdinola dijo ayer a El Espectador en entrevista que actualmente tiene una licencia de la Universidad Nacional, donde trabaja hace años como profesora e investigadora, mientras ocupa el cargo público. También manifestó su interés de volver a la academia, donde acumula 17 años de experiencia.
El DANE destacó que dicho proceso se ha llevado a cabo bajo las directrices del Gobierno Nacional, buscando asegurar una transición ordenada, transparente y responsable que no afecte la continuidad de la producción estadística del país.
Para garantizar esta estabilidad, Claudia Díaz, actual jefa de la Oficina de Planeación y líder del proceso de empalme, asumirá la dirección encargada de la institución.
Durante su gestión de cuatro años, Urdinola lideró la realización del Censo Económico Nacional Urbano y la producción de las Cuentas Nacionales de Inclusión y otras mediciones similares.
Así mismo, trabajó en la consolidación de la independencia técnica del DANE mediante la Ley 2335 de 2023, que elevó a rango legal la autonomía de la entidad y la reserva estadística.
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“Dejamos un DANE en el que Colombia puede ver mejor sus inequidades”, afirmó Urdinola.
Piedad Urdinola es economista de la Universidad de los Andes y doctora en Demografía por la Universidad de California en Berkeley.