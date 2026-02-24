¿Por qué a Juan Valdez y Starbucks les afectó más el salario mínimo en Colombia?: Fitch explica

Fitch Ratings advirtió que el incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, el más significativo en décadas, representa un desafío considerable que afectará de manera dispar a las empresas en Colombia, luego de que el Gobierno ratificara su cálculo ante el Consejo de Estado.
Según la agencia calificadora, el aumento en la remuneración básica presionará especialmente a los sectores intensivos en mano de obra, mientras que las compañías con mayor escala y eficiencia operativa estarán mejor posicionadas para absorber el impacto.
El análisis destaca que el efecto del incremento salarial dependerá directamente del peso de la nómina en la estructura de costos de cada empresa.
Así, advierte que las cadenas de restaurantes y tiendas de café, como Procafecol (Juan Valdez) y Alsea (Starbucks), se encuentran entre las más vulnerables, ya que la mano de obra representa entre el 25 % y el 30 % de sus costos y gastos operativos.
Del mismo modo, el sector azucarero enfrenta un panorama particularmente crítico, de acuerdo con la firma. Empresas como Riopaila Castilla no solo deberán lidiar con la intensidad de su mano de obra, sino también con un ciclo bajo en los precios internacionales del azúcar, lo que les resta flexibilidad para trasladar los mayores costos laborales a sus precios finales.
En contraste, los productores de alimentos como Nutresa y Colombina registrarán un impacto más moderado, dado que sus salarios representan solo entre el 10 % y 15 % de sus costos.
Inversiones en pausa ante la incertidumbre
El análisis de Fitch asegura que el incremento salarial se suma a un entorno macroeconómico ya complejo, caracterizado por tasas de interés elevadas (la Junta Directiva del Banco de la República las estableció en 10,25 % hace un mes) y una inflación persistente, que cerró 2025 en un 5,1 % anual.
Esta coyuntura, de acuerdo con la agencia, ya está afectando la generación de flujo de caja, lo que podría llevar a que muchas compañías posterguen sus planes de inversión y expansión para priorizar la preservación de su liquidez.
Aunque las empresas con marcas fuertes y gran participación de mercado podrían intentar trasladar parte del aumento a los precios, la firma señaló que esta estrategia tiene límites debido a la sensibilidad del consumidor a los precios de los productos básicos.
Para garantizar la estabilidad crediticia y preservar la rentabilidad, Fitch Ratings recomienda a las entidades calificadas enfocarse en la optimización de sus estructuras de costos y la mejora de la eficiencia operativa. Así mismo, resaltó la importancia de la innovación y la diversificación de mercados como herramientas fundamentales para navegar en un entorno que seguirá siendo desafiante en el futuro cercano.
