Ahora | Revelan primeros acuerdos de empresarios y trabajadores para nuevo decreto del salario mínimo 2026

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que la mayoría de los integrantes de la mesa de concertación salarial, que se reunió hoy de forma extraordinaria, está de acuerdo en mantener el incremento de 23,7 % del salario mínimo para 2026, con lo cual llegó a $2 millones (incluyendo subsidio de transporte).
“Hemos constatado que de lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento; en igual sentido se pronunciaron las centrales sindicales”, contó el funcionario.
En consecuencia, el Gobierno insistirá en que el incremento del salario mínimo se mantenga en el 23 %, de acuerdo con lo expresado por Sanguino al término de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
“Nos parece una buena noticia para los trabajadores no alterar ni generar incertidumbre en el mercado laboral colombiano y el comportamiento de la economía porque el salario ya ha venido siendo incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de las familias”, dijo.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas compensatorias que faciliten la situación a los sectores económicos que puedan vivir dificultades, con especial atención a pequeñas y medianas empresas.
Luego mencionó como consideraciones dentro de esta política la masificación de posibilidad de acceso a crédito de fomento para pequeña y mediana industria, la posibilidad de algún tipo de inversión forzosa del sistema financiero, el establecimiento de compensaciones para el sostenimiento del empleo productivo y fortalecer con mayores recursos las líneas de apoyo que ya tiene el MinTrabajo.
“Dejamos la puerta abierta a esta mesa de trabajo permanente para colaborar con los sectores que de alguna forma se vean afectados. Queremos mantener el empleo en un contexto en el que van a ver un incremento de la demanda de sus productos, lo que les permitiría generar mayor oferta, mayor producción y compensación de costos asociados a salario mínimo”, aseguró.
El presidente Gustavo Petro resolvió volver a sentar a los empresarios y sindicatos nuevamente para buscar un acuerdo alrededor del salario vital, de acuerdo con lo manifestado ayer domingo en su alocución.
De hecho, aseguró que esta figura se mantiene e incluso dijo que no comparte la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que emitió el Gobierno a finales del año pasado, aunque acatará la orden de expedir una norma transitoria mientras el tribunal toma una decisión de fondo.
Al respecto, Sanguino señaló que la reunión “no era necesaria ni constituía una orden perentoria del auto del Consejo de Estado, pero quisimos habilitar ese espacio de conversación para examinar los alcances del auto y escuchar las opiniones de empresarios, trabajadores y gobierno”.
No todos los gremios respaldan al Gobierno
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que el gremio que representa fue uno de los que se mostró en desacuerdo con el incremento del 23,7 % en el mínimo y dijo que mantenerlo pone en riesgo cerca de 700.000 puestos de trabajo.
“Nos preocupa que de mantenerse ese incremento más de 11 millones de colombianos que en la informalidad ganan por debajo del salario mínimo, más de 13 millones de informales o trabajadores por cuenta propia que tampoco se benefician, más de 2,1 millones de desempleados, los hogares que verán encarecidos sus bienes y servicios a partir de enero”, aseguró en la rueda de prensa.
También se refirió a indicadores que ya muestran un impacto del ajuste de la remuneración básica, como la inflación de enero y el incremento en los precios de bienes y servicios que se calculan con el mínimo, como las administraciones de los conjuntos. “Es un impacto progresivo no de la noche a la mañana y ya lo empezamos a ver”, indicó.
El líder gremial reveló que, aunque hubo varias voces en contra de mantener el incremento de más del del 23 % durante el encuentro, no es claro cuáles gremios respaldan la decisión del Gobierno y cuáles no lo hacen.
Luego manifestó que el ejecutivo no dio explicaciones satisfactorias de cómo llegó a esa cifra y dijo que espera que se sustente ante el Consejo de Estado. Y eventualmente, si el incremento del mínimo queda en firme, dijo acatarán y respetarán la decisión “cómo se ha venido haciendo”.
