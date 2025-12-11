Salario mínimo en Colombia podría ser de casi $2.000.000 en este caso

Empresarios y trabajadores dieron a conocer sus propuestas puntuales para aumentar el salario mínimo en Colombia para el próximo año. La diferencia entre un número y el otro es grande.
Dicen los empresarios que el aumento no debería ser superior al 7,21 %, lo que consideran una propuesta “generosa” entendiendo los indicadores de inflación y el peso para las empresas.
Sin embargo, los trabajadores se plantan en que el aumento del salario mínimo en Colombia no debería ser inferior al 16 %, lo que haría que el pago a estos trabajadores, sin el auxilio de transporte, pase de $1.423.500 a $1.651.260.
Lo anterior, dicen los sindicatos, generaría una compensación real de la pérdida del poder adquisitivo calculada con base en las necesidades no solo básicas de los hogares colombianos.
Lo que subiría el salario mínimo en Colombia con aumento del 16 %
Ahora, si se aplicara el mismo 16 % al auxilio de transporte, este pago sería de $232.000, con lo que el sueldo total se acercaría sustancialmente hasta los $2.000.000 siendo del orden de $1.883.260.
Los empresarios han sido enfáticos en que aumentos de esas proporciones terminan por afectar el poder adquisitivo de los trabajadores, sumado al hecho de que hacen compleja la operación de las empresas.
El gobierno Petro ha mencionado estar más inclinado a favor de un aumento de los dígitos, aunque no ha señalado una cifra en específico. Empresarios aseguran que muy probablemente a definición la tomará el presidente Petro con base en estos argumentos.
Si no hay acuerdo para definir el salario mínimo en Colombia durante esta semana, hasta el 31 de diciembre el presidente Petro tiene la potestad de emitir el decreto, haciendo la salvedad de que en ese periodo las partes pueden tener encuentros extraordinarios para definir el aumento.