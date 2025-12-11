Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Salario mínimo en Colombia podría ser de casi $2.000.000 en este caso

Los empresarios y trabajadores dieron a conocer sus propuestas para el salario mínimo en Colombia del 2026.

Por: -
Salario mínimo en Colombia
Salario mínimo. Foto: Imagen de Carlos Andrés Ruiz Palacio en Pixabay.

Compártelo en:

Empresarios y trabajadores dieron a conocer sus propuestas puntuales para aumentar el salario mínimo en Colombia para el próximo año. La diferencia entre un número y el otro es grande.

Dicen los empresarios que el aumento no debería ser superior al 7,21 %, lo que consideran una propuesta “generosa” entendiendo los indicadores de inflación y el peso para las empresas.

Número de trabajadores por salario mínimo. Foto: DANE.
Número de trabajadores por salario mínimo. Foto: DANE.

Sin embargo, los trabajadores se plantan en que el aumento del salario mínimo en Colombia no debería ser inferior al 16 %, lo que haría que el pago a estos trabajadores, sin el auxilio de transporte, pase de $1.423.500 a $1.651.260.

Lo anterior, dicen los sindicatos, generaría una compensación real de la pérdida del poder adquisitivo calculada con base en las necesidades no solo básicas de los hogares colombianos.

Salario mínimo y auxilio de transporte
Trabajadores colombianos. Foto: ©Andrzej Rostek de Getty Images a través de Canva.com

Lo que subiría el con aumento del 16 %

Ahora, si se aplicara el mismo 16 % al auxilio de transporte, este pago sería de $232.000, con lo que el sueldo total se acercaría sustancialmente hasta los $2.000.000 siendo del orden de $1.883.260.

Los empresarios han sido enfáticos en que aumentos de esas proporciones terminan por afectar el poder adquisitivo de los trabajadores, sumado al hecho de que hacen compleja la operación de las empresas.

El gobierno Petro ha mencionado estar más inclinado a favor de un aumento de los dígitos, aunque no ha señalado una cifra en específico. Empresarios aseguran que muy probablemente a definición la tomará el presidente Petro con base en estos argumentos.

salario mínimo en Colombia
Trabajadores y el salario mínimo en Colombia. Imagen: ANI

Recomendado: Salario mínimo 2026: sindicatos piden más del doble que los empresarios; no se ve posible un acuerdo

Si no hay acuerdo para definir el salario mínimo en Colombia durante esta semana, hasta el 31 de diciembre el presidente Petro tiene la potestad de emitir el decreto, haciendo la salvedad de que en ese periodo las partes pueden tener encuentros extraordinarios para definir el aumento.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Salario mínimo Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar