El megaproyecto en la vía Medellín – Bogotá se alista para entrar en su recta final, luego de 30 años de operación en el sector del oriente de Antioquia.
Así lo confirmó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que indicó que la concesión de primera generación Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (Devimed) comenzará su proceso de reversión al Estado.
Esta etapa se desarrollará entre el próximo 29 de enero y el 31 de julio del 2026, momento en el cual la infraestructura deberá pasar a manos de la Nación. Es decir, quedará bajo la operación del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Durante este periodo, el concesionario continuará siendo responsable de la operación y mantenimiento del corredor y del recaudo de las estaciones de peajes las Palmas y Copacabana (Guarne) que hacen parte de la infraestructura del proyecto.
Asimismo, deberá mantener con regularidad la prestación del servicio de grúas y ambulancias cuando se requieran.
“Actualmente, la ANI administra cuatro contratos suscritos entre 1994 y 1997, que se encuentran en la fase final de su vida contractual y entrarán en reversión entre 2026 y 2031”, explicó el presidente de la ANI, Oscar Torres.
Claves del megaproyecto en la vía Medellín – Bogotá
Es importante destacar que el megaproyecto en la vía Medellín – Bogotá, que está en etapa de operación y mantenimiento, cuenta con una longitud de 172,5 km y una inversión total cercana a los $2,8 billones.
Su ejecución contempló la construcción de 68,12 km de segundas calzadas completamente iluminadas, dos túneles sobre la autopista Medellín – Santuario y el mejoramiento y rehabilitación de 105,5 km.
Su desarrollo en los últimos 30 años ha beneficiado a 450.000 habitantes de los municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, El Retiro, La Ceja, Carmen de Viboral y La Unión.
Adicionalmente, con recursos de excedentes generados en el proyecto se han realizado obras complementarias en diferentes municipios ubicados dentro del corredor concesionado (Rionegro, La Ceja, El Retiro, Guarne), por valor aproximado de $250.000 millones.
Finalmente, para el 2026, en el municipio de Marinilla, se construirá un viaducto de ingreso al sector de los embalses (Guatapé -El Peñón-San Carlos), por un valor $53.000 millones y un intercambiador en el sector Somer en Rionegro, por $43.000 millones.
Futuro del corredor y dudas sobre operación de Invías
Al margen de lo anterior, en la zona hay dudas sobre qué pasará con la megavía que es clave para el corredor entre Medellín y Bogotá, sobre todo porque quedará en manos del Invías y este no cuenta con recursos suficientes para mantenerla en buenas condiciones.
De hecho, en el mismo corredor, ya hay un tramo que está a cargo del Estado -entre Santuario y Caño Alegre- y su estado es regular, tal y como lo han mostrado congresistas en debates de control político.
Por ejemplo, en esta carretera, hay cientos de huecos y baches que hacen compleja la movilidad, al tiempo que registra una alta accidentalidad que ha causado varias tragedias en años recientes.
Para evitar esta situación, en su momento, las empresas de Devimed plantearon ante la ANI construir una segunda calzada en toda la vía hasta su conexión con la Ruta del Sol, que se llamaría Ruta del Agua, pero que fue rechazada por errores técnicos presentados por el sector privado.
Posteriormente, las compañías radicaron una nueva propuesta para construir un tercer carril en este tramo del megaproyecto en la vía Medellín – Bogotá, pero esta no ha obtenido respuesta oficial de parte del Gobierno Nacional.
En todo caso, con el anuncio de la ANI, se prevé que no haya una nueva concesión en esta importante vía, ya que el presidente Gustavo Petro ordenó no renovar proyectos de gran envergadura y, en su lugar, dejarlos en manos del Invías.
Así ya viene sucediendo con Autopistas del Caribe tras su eventual liquidación y podría pasar con Autopistas del Café -entre Armenia, Pereira y Manizales-, el cual también ya arrancó su etapa de reversión a la Nación, pese a que aún falta más de un año para que se termine su contrato.
En este último caso, la ANI viene evaluando desde 2019 una iniciativa privada para volver a concesionar el corredor del Eje Cafetero, llamada Conexión Centro y auspiciada por Odinsa Vías.
Sin embargo, críticas de políticos y líderes de la región han retrasado su examen por parte de la entidad, así como su eventual contratación mediante este esquema. Solo a mediados de este año se conocerá qué pasará con este importante corredor.