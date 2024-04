Se acerca el halving de Bitcoin: mitos y realidades sobre la criptomoneda

- Publicidad -

A medida que llega el próximo halving de Bitcoin (BTC), que se espera que ocurra este mes, todavía hay algunos mitos que alejan a los inversionistas de esta clase de activos.

El halving de Bitcoin, un evento programado para ocurrir aproximadamente cada cuatro años, reduce a la mitad la recompensa por la minería de transacciones de BTC y aumenta esencialmente la escasez, lo que puede influir en la demanda.

Históricamente, Bitcoin ha experimentado aumentos notables de precio en los seis meses posteriores a cada evento de reducción a la mitad. Aunque el rendimiento pasado no indica resultados futuros, estas tendencias históricas proporcionan perspectivas sobre el impacto potencial de los eventos de halving en las dinámicas de precio.

Por ello, Binance clarifica 10 de los principales mitos sobre Bitcoin ante este suceso en el mundo.

“En este momento, la educación cripto no es una opción, sino una necesidad. En este sector, el conocimiento básico necesario va más allá de la simple compra y venta de activos y es esencial para la toma de decisiones informadas. Esto también es fundamental para el desarrollo de un ecosistema robusto, seguro y más inclusivo, que pueda alcanzar la adopción masiva. Binance no solo busca desmitificar, sino también despertar la curiosidad y estimular conversaciones en torno de este fascinante mundo que viene a dar respuesta a necesidades reales de la sociedad”, señala Min Lin, vicepresidente regional de Binance para América Latina.

10 mitos sobre Bitcoin

1. Bitcoin es un esquema Ponzi: BTC opera sobre la tecnología blockchain, un sistema abierto, transparente y auditado, lo que lo hace diametralmente opuesto a la operativa opaca de un esquema Ponzi.

2. Bitcoin se utiliza principalmente para actividades ilegales: aunque Bitcoin ha sido utilizado en actividades ilegítimas, esto es lo mismo que ocurre con las monedas tradicionales. A diferencia de las monedas fiduciarias, las transacciones con Bitcoin se registran públicamente, lo que lo convierte en una opción desfavorable para actividades ilegales.

3. La minería de Bitcoin no es amigable con el medio ambiente: la minería de Bitcoin consume energía, pero innovaciones como el uso de fuentes de energía renovables para las operaciones de minería están abordando activamente este problema.

4. Bitcoin no tiene valor intrínseco: a diferencia de las monedas fiduciarias que basan su valor en la confianza en un gobierno, Bitcoin tiene valor intrínseco debido a que su producción cuesta tiempo, energía y recursos.

5. Bitcoin puede ser hackeado: Bitcoin, como otras criptomonedas, opera sobre una blockchain que es inherentemente segura.

6. Bitcoin es demasiado volátil para su uso práctico: la volatilidad del precio de Bitcoin ha ido disminuyendo gradualmente a medida que el mercado madura y crece la adopción institucional. Por otra parte, las monedas estables ofrecen una opción menos volátil en el espacio cripto para aquellos que buscan estabilidad, pero aún desean utilizar la tecnología blockchain.

7. Bitcoin es solo para personas con conocimientos tecnológicos: Bitcoin a menudo se percibe como una tecnología compleja, accesible sólo para entusiastas de la tecnología. En realidad, la interfaz de usuario de la mayoría de las billeteras y exchanges ha mejorado significativa y actualmente existen cada vez más productos y guías fáciles de usar, lo que hace que las criptomonedas sean accesibles para personas con diferentes niveles de conocimiento.

8. Bitcoin no tiene valor real: el valor de Bitcoin, como el de cualquier otro bien o servicio, se basa en la eficiencia, utilidad y demanda. Con un número limitado de bitcoins y una creciente aceptación global, su valor es determinado por el mercado.

9. Es demasiado tarde para invertir en Bitcoin: la naturaleza de las criptomonedas es tal que nunca es realmente ‘demasiado tarde’ para invertir. Los cambios en el precio de Bitcoin, al igual que en otras monedas, a menudo son impulsados por la oferta y la demanda del mercado.

10. Bitcoin no está regulado y, por lo tanto, es ilegal: aunque la regulación varía entre países, la falta de una regulación uniforme no hace que Bitcoin sea ilegal. De hecho, muchos gobiernos están explorando los beneficios potenciales de las criptomonedas. Recientemente, la Securities and Exchange Commission (SEC, la comisión de valores de Estados Unidos), aprobó la negociación de ETFs de BTC en el mercado, que atrajeron una demanda institucional significativa.

Es importante que los inversores, especialmente los recién llegados al espacio cripto, manejen sus expectativas, y tomen siempre decisiones informadas.

Para quienes recién comienzan, la mejor manera de aprovechar los beneficios del mundo cripto es informándose, entendiendo las características del mercado y de los distintos activos disponibles.

Es importante comprender los fundamentos de la tecnología blockchain, como los diversos tipos de criptomonedas y las dinámicas del mercado, antes de invertir en cualquiera de ellas.

