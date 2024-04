- Publicidad -

El gobierno de Gustavo Petro debe moderar su discurso, de acuerdo con la mayoría de los colombianos consultados por Datexco en su más reciente encuesta Opinómetro.

El sondeo, realizado para W Radio, concluyó que esta es la visión del grueso de los consultados, tras las multitudinarias marchas del domingo, 21 de abril.

Según la encuesta, el 58 % cree que el gobierno Petro debe moderar su discurso, en lugar de seguir con sus grandes reformas en el Congreso.

El 58 % de los colombianos consultados por Datexco creen que el presidente Petro debe moderar su discurso. Fuente: X

Estas incluyen las de salud, pensional y laboral, siendo la segunda la que, por ahora, registra mayores avances, al haberse aprobado en segundo debate en el Senado.

Moderar discurso y otros temas del gobierno Petro

Por su parte, el 29 % de los consultados sí cree que la administración debe mantenerse firme en sacar adelante estos proyectos de ley, que son parte de la base de su plan de gobierno.

Por regiones del país, la oriental, central y Bogotá son las que tienen más ciudadanos que creen que el gobierno debe moderar su discurso tras las multitudinarias marchas.

Mientras que en el pacífico, son menos los que consideran que el presidente debe dar su brazo a torcer y, por ende, lo apoyan con sus reformas.

La desaprobación del preidente Petro volvió a aumentar en la más reciente encuesta de Datexco. Fuente: Datexco

De otro lado, la encuesta de Datexco reveló que la desaprobación de Petro volvió a aumentar en la última semana, al pasar de 56 % a 59 %, mientras que su imagen positiva cayó de 39 % a 36 %.

La compañía también consultó si las personas consideran si existe o no un golpe blando en contra del Gobierno. Según expertos, esto incluye tácticas no tradicionales ni militares para sacar a un mandatario de su cargo.

Ante esta consulta, el 40 % de los colombianos dijo que sí cree que existe tal plan, en tanto que 39 % respondió que no. Un 19 % afirmó no saber del tema y 2 % más optó por no responder.

Ahora bien, el 49 % de los consultados respondió que la campaña de Petro presidente habría superado los límites de gasto autorizados por la ley colombiana.

Otro 28 % dice que esto no sucedió y 21 % no sabe del tema, que ya ha generado investigaciones de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Colombia.

No obstante, el presidente Petro ha respondido que estas acusaciones buscan sacarlo del poder. “Buscan la excusa para tumbar al presidente porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre”, afirmó.

Consulte en este enlace la encuesta completa, cuya ficha técnica está a continuación: