Compra de carrotanques para La Guajira: Olmedo López habla sobre responsabilidades

El escándalo de los carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desencadenó la salida de Olmedo López, exdirector de la entidad.

La adquisición de estos vehículos, por un total de $46.800 millones, ha generado la posibilidad de una imputación de cargos por delitos como fraude procesal, celebración de contratos sin los requisitos legales correspondientes e interés.

López concedió una entrevista a El Tiempo, en la que, al ser preguntado si sintió que el Gobierno le dio la espalda cuando el escándalo estalló, él respondió: “A diferencia de otros gobiernos, en el de Gustavo Petro no hay lugar para errores, por eso presenté mi renuncia. Fui yo quien se fue, desde entonces no he hablado con el presidente”.

Sobre la corrupción que ha denunciado el presidente Gustavo Petro y el nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y que según ellos ha estado presente en dicha entidad desde su establecimiento, López dijo:

“No conozco el avance de las investigaciones, pero lo que sí podría uno decir es que el ministro Velasco tiene muchas cosas por aclarar”, dijo el exdirector.

¿Quién tiene la responsabilidad de la compra de carrotanques para La Guajira?

En relación con el caso de la compra de carrotanques, se le cuestionó a López si asumía responsabilidad por la millonaria adquisición.

Él explicó que la UNGRD cuenta con su propio manual de contratación y procedimientos técnicos establecidos. López enfatizó en la importancia de proporcionar las explicaciones necesarias, pero resaltó la necesidad de comprender claramente las responsabilidades dentro de la entidad y las razones detrás de las acciones realizadas.

“Yo no hice parte de ningún comité de compra, porque entre otras cosas existe un proceso reglamentado en la ley”, agregó.

Y añadió: “Se deben dar las explicaciones necesarias, pero bajo la tranquilidad de entender quién hace qué en la entidad y las razones por medio de las cuales lo hace, es decir, hasta donde llegan mis responsabilidades”.

Olmedo López: Carrotanques para La Guajira responsabilidades.

El medio también inquirió sobre sus afirmaciones previas de que los carros tenían pólizas, contradiciendo a Carlos Carrillo. Ante esto, López señaló que: “El señor Carrillo será esclavo de sus propias palabras y debe conocer más y mejor la entidad”.

Recientemente, se ha iniciado una investigación disciplinaria por la compra de 1.000 tanques de fibra de vidrio por 8.000 millones de pesos, algunos de los cuales ya presentan fisuras. Aunque estos tanques cumplen con todas las normativas, durante su transporte, las fuerzas de seguridad los inspeccionaron, causando daños a varios de ellos debido a sospechas de presencia de drogas. Este incidente quedó debidamente documentado. Por lo tanto, el contratista deberá evaluar los daños y tomar las medidas correctivas necesarias.

Recientemente, se inició una investigación disciplinaria contra Olmedo López debido a la compra de 1.000 tanques de fibra de vidrio por un valor de $8.000 millones.

Ya que algunos de estos tanques ya muestran fisuras, López afirmó que los tanques cumplen con todas las normativas pertinentes. Sin embargo, al llegar a su destino, “las fuerzas de seguridad los inspeccionaron, causando daños a varios de ellos debido a sospechas de que podrían contener drogas”.

Por tanto, se espera que el contratista evalúe los daños y tome las medidas correctivas necesarias.

Finalmente, el exdirector de la UNGRD le aseguró al país, a los colombianos y al Congreso que todos los hechos se esclarecerán debidamente mediante un proceso de diligencia exhaustiva.

