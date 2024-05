- Publicidad -

Luego del anuncio que realizó el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, sobre la presentación de un proyecto de ley para flexibilizar la Regla Fiscal, varios expertos advierten el impacto que generaría esta medida en la economía.

Dentro de estos pronunciamientos se encuentra la referencia que realizó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien aseguró que no es necesario hacer flexible la regla fiscal, debido a que ya lo es.

“La Regla Fiscal es lo suficientemente flexible y de hecho la preocupación de los inversionistas, de los prestamistas al Gobierno Nacional es que el ajuste del déficit fiscal, luego de la pandemia ha sido muy lento, mucho menos rápido de lo que se ha observado en el resto de los países de América Latina”, dijo el experto.

Entre tanto, el exministro de Hacienda y ahora rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, se pronunció además acerca del anuncio del plan de recuperación económica que prepara el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“No se puede pretender activar la economía por la vía del derroche y solo de la inversión pública (que ni se está ejecutando bien). El camino es motivar la inversión privada con confianza y certidumbre”, dijo Restrepo.

Además, mencionó que se generaría un mensaje negativo al mercado internacional que impactaría principalmente la inversión extranjera.

“Esta propuesta por el contrario genera más incertidumbre, mal mensaje a inversión extranjera y en general a inversionistas y calificadoras de riesgo, eleva riesgo país y con ello costo de financiamiento (por ende, menos espacio para inversión pública) y desincentiva el crecimiento. Francamente es una pésima forma de reactivar la economía y puede generar lo contrario. Espero que las instituciones eviten este camino”, agregó.

¿Qué debería hacer el Gobierno para no flexibilizar la Regla Fiscal?

Según el director de Fedesarrollo, el Gobierno Petro, en lugar de buscar una flexibilización de la Regla Fiscal, reveló que se debería generar una aceleración en la ejecución del Presupuesto General de la Nación.

La economía de Colombia ha mostrado una desaceleración aún mayor a la esperada previamente. En su informe de perspectivas de noviembre de 2023, la OCDE preveía un crecimiento del 1,4 % en 2024 para Colombia. Foto: Carlos Andrés Ruiz Palacio – OCDE

“Lo que se requiere no es más recursos, es acelerar la ejecución del presupuesto, garantizar que ese presupuesto se ejecute, de manera rápida, eficiente y efectiva y no continuar discutiendo eventuales flexibilizaciones o aumentos del gasto del Gobierno Nacional porque no existe ningún espacio para hacerlo”, dijo.

Por otro lado, aseguró que se necesita eficiencia y austeridad en el gasto, además de dar señales de confianza en la consolidación de las cuentas fiscales y en la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública.

Luego del anuncio sobre el proyecto para cambiar la Regla Fiscal, el mercado colombiano reaccionó con un aumento en las tasas de los bonos locales.

Así lo señaló Andrés Pardo, estratega jefe de para América Latina en la firma XP Invesments, quien además aseguró que el mercado entra en incertidumbre.

“Inconveniente propuesta que alimenta la alta incertidumbre que ya existe sobre las perspectivas fiscales de Colombia. El mercado toma nota y las tasas de los bonos locales de 10 años suben más de 10 pbs después de este anuncio”, resaltó el experto.

