Nuevo presidente de Panamá propone cerrar frontera en el Darién; pide reunión con Petro

El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, propuso cerrar la frontera por la situación migratoria en el Darién.

La dura situación que viven cientos de migrantes en la frontera entre Colombia y Panamá es la tarea principal para el presidente electo, que espera tener una buena relación con el presidente Gustavo Petro.

Mulino está seguro de “no tener un pelo de izquierdista”, se describe más bien con ideología de centroderecha y dice que no le debe su presidencia al apoyo del exmandatario Ricardo Martinelli.

Su discurso se centra en la preservación de la empresa y el sector privado, proponiendo revitalizar la economía y poner fin a lo que considera una “persecución política” en su contra.

“En primer lugar, yo aspiro a tener una muy buena relación y comunicación con el presidente Petro. Colombia es nuestro vecino y compartimos esa frontera y los problemas de esa frontera, no de ahora, de hace muchos años”, dijo Mulino en entrevista con Semana.

Cuando el medio le preguntó qué opinión tenía por el presidente de los colombianos, Gustavo Petro dijo: “Yo no puedo definir la opinión del presidente Petro en mi vida he cruzado una palabra con él. Más allá de sus referencias históricas y políticas, prefiero no emitir concepto de él porque no lo conozco”.

Cerrar la frontera con el Darién la propuesta del nuevo presidente de Panamá

El nuevo presidente de los panameños dice que el problema migratorio es desgastante para los dos países y más para ellos que tienen que cargar con “un peso económico multi multimillonario”.

“Yo he propuesto cerrar esa frontera con apoyo tecnológico, con apoyo de nuestro Servicio Nacional de Fronteras, en una forma que se pueda hacer”, dijo Mulino.

Es importante destacar que el mandatario electo fue ministro de Seguridad y conoce la situación que se vive diariamente en el Darien.

Mulino agregó: “Con buen patrullaje constante, con tecnología, con drones y sobre todo con un plan importante de repatriación, que trataré de conseguir con el apoyo de Estados Unidos, nuestro propio medio, nuestros propios recursos, pero que la gente sepa que, si bien Colombia tiene la puerta de salida para los Estados Unidos, nosotros tenemos la entrada y toda esa gente no se quiere quedar en Panamá”.

Sobre si será o no una acción militar en la frontera, Mulino aclaró, que no es acción militar, sino coordinación y patrullaje con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, que es el que por ley tiene que custodiar Darién, toda la frontera por Panamá y la frontera con Costa Rica.

Nuevo presidente de Panamá pide reunión con presidente Petro

José Raúl Mulino dijo que está interesado en una reunión bilateral con el presidente Petro.

“Cuando él tenga a bien reunirse conmigo, no es tampoco una exigencia de ninguna manera, ni quiero de esa manera, pero lo he hablado con el mandatario de Costa Rica, que también sufre lo mismo que nosotros tenemos por el otro lado, la frontera tipo panameña que también está inundada de gente y nuestra provincia en Chiriquí y donde tenemos un albergue importante de estas personas, de estos inmigrantes”.

Y manifestó: “Ejerceré una vez esté en el gobierno el liderazgo necesario para armar una estrategia internacional sobre el tema con los países amigos, porque no solamente Colombia, Ecuador, Venezuela está Brasil, muchos países que son puerta de entrada”.

“Eso es denigrante, tener ese grupo de seres humanos ahí soportando de todo tipo de vejámenes, aparte del riesgo de perder la vida como la han perdido cientos ya en el intento de cruzarnos, porque es muy duro eso por ahí, muy duro.”, concluyó.

