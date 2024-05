- Publicidad -

Este martes se conoció que el gremio de taxistas de Bogotá, liderado por Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax), hará un nuevo paro.

Por motivos de la disputa que se sigue viviendo entre los taxistas y los conductores de aplicaciones como Uber o DiDi, el primer gremio hará cese de actividades el próximo martes 14 de mayo.

“Un solo motivo señores, la negligencia del Gobierno contra la ilegalidad. Todos los compañeros que nos ven acá reunidos (…) le solicitamos al señor alcalde que de manera urgente e inmediata aplique las normas de tránsito y de transporte contra los vehículos particulares, motos y bicitaxis”, se aprecia en un video de X.

El gremio taxista aún no ha confirmado los puntos de concentración del paro; sin embargo, tenga presente salir de casa con el tiempo necesario para evitar contratiempos.

Eso sí, no pueden bloquear la vía al Aeropuerto El Dorado, ya que, en abril, la Secretaría de Movilidad de Bogotá tuvo una mesa de diálogo con líderes del gremio de taxistas, plataformas de transporte, y motociclistas donde se negoció un pacto de no agresión entre ellos y, en caso de hacer un paro, no interferir el tráfico desde y hacia el aeropuerto.

¿Por qué los taxistas de Bogotá se ven afectados con los particulares de aplicaciones y van a paro?

Desde hace algunos años el gremio taxista está inconforme con estas aplicaciones donde quienes desean hacer dinero por cada trayecto que realicen en una aplicación deben demostrar su licencia de conducción, proporcionar las características del vehículo con el que trabajará y brindar fotos faciales.

Con diversos alcaldes se han hecho pactos para ‘combatir la ilegalidad de dichas aplicaciones’, sin embargo, son más de 180.000 personas las que generan ingresos con sus servicios allí, así que prohibirlas sería dejar sin empleo a gran parte de conductores.

Pese a que el gremio de taxis ha mejorado su servicio con diversos métodos de pago, la seguridad de cada usuario y un control de precios con el ‘taximetro’, plataformas como Uber siguen representando un reto económico al movilizar alrededor de 1,2 millones de pasajeros.

Así que es decisión de cada persona elegir si se transporta en TransMilenio, taxi, Uber, DiDi, Cabify o aplicaciones de motos como Picap, midiendo pros y contras de cada una.