Dólar en Colombia abre al alza previo a decisión de tasas del BanRep: mercado prevé subida de 50 puntos

El dólar estadounidense inicia la última jornada de enero con una leve tendencia al alza en el mercado local, cotizando en una apertura de $3.645, lo que representa un incremento frente al cierre de ayer de $3.641.
La jornada está marcada por un choque de trenes institucional en Colombia, la decisión de tasas del Banco de la República y un cambio de guardia en la Reserva Federal de EE. UU. que ha devuelto el apetito por el billete verde.
De acuerdo con JP Tactical Trading, el dólar a nivel mundial está tomando un «pequeño respiro», con el índice DXY estabilizándose alrededor de los 96 puntos tras varios días de correcciones. Este fortalecimiento global está ejerciendo una presión alcista sobre las monedas de la región.
En el mercado local, la tasa de cambio estará condicionada por factores locales críticos: la decisión del Banco de la República y los datos de desempleo, según Rodrigo Lama, de la fintech Global66, «aunque mantenemos nuestra postura de un dólar estructuralmente débil por la crisis interna en EE. UU. y el alejamiento de los activos de deuda americana», explicó.
Petróleo toca los US$70 y el oro sufre un «frenazo»
El panorama de los commodities vive una mañana de alta volatilidad impulsada por la geopolítica y los nombramientos en Washington.
El crudo Brent llegó a un máximo de US$70,76 impulsado por la tensión Trump-Irán, sin embargo, horas después bajó hasta US$69,33; por su parte, el WTI retrocede (-0,26 %) hasta US$65,25 tras un rally de tres días, pero mantiene ganancias semanales.
Así mismo, el oro cae bruscamente más del 5,6 % y se cotiza en US$5.050,29 la onza luego de haber tocado récords; también hay una fuerte corrección en la plata (-13,5 %), que se negocia en US$98,978 tras alcanzar máximos históricos el jueves.
Noticias del día
En una decisión histórica e inusual, la Corte Constitucional de Colombia suspendió de forma provisional el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro. El tribunal consideró que no se acreditaron hechos «imprevisibles». Esto congela de inmediato las medidas fiscales y tributarias impulsadas bajo dicho estado, aumentando la incertidumbre sobre el recaudo y el gasto público para 2026.
Por otra parte, la Junta Directiva del Banco de la República se reúne hoy y el consenso del mercado (encuesta ANIF) apunta a un aumento de 50 puntos básicos, lo que llevaría la tasa de intervención al 9,75 %.
El incremento del 23 % en el salario mínimo, que amenaza con desanclar la inflación por efectos de indexación, el deterioro fiscal, los altos costos de energía y una demanda interna que no se enfría explicarían la decisión.
Finalmente, el presidente Donald Trump anunciará hoy de forma oficial a Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell en la FED. Warsh es visto por Wall Street como un perfil «menos dovish» (menos propenso a bajar tasas agresivamente) y con gran reputación financiera.
—