Dólar en Colombia se mantiene estable a pesar de la volatilidad: analistas dudan que pase de $3.700

En el último mes, el dólar en Colombia se ha mantenido por encima de los $3.600 con ligeras variaciones que han intentado acercarlo a $3.700, lo que ha llevado a los analistas a describir su tendencia como lateral, que es cuando el precio rebota entre un piso y un techo bien definidos.
En la teoría, este movimiento horizontal refleja la indecisión del mercado y la falta de hechos concluyentes que generen una ruptura. Por lo mismo, se trata de un fenómeno que hace difíciles las predicciones y que mantiene al mercado en vilo frente a un cambio de tendencia.
Esta semana, el dólar estadounidense se apreció un 1,37 % respecto al peso colombiano, lo que significa que la moneda local perdió valor en esa misma proporción.
Este comportamiento estuvo en línea con la apreciación del dólar a nivel global, medida por su índice DXY (compara la divisa con sus pares principales: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo), el cual se apreció un 0,91 % en la misma semana.
“A pesar de esta corrección, el peso colombiano se mantiene dentro de la tendencia bajista que inició en noviembre de 2024, encontrándose en un nivel de resistencia importante en la zona de los $ 3.700”, señaló Rodrigo Lama, director de negocios de Global66.
Los analistas coinciden en que el mercado cambiario en Colombia ha mostrado una tendencia predominantemente lateral, aunque con presiones que han llevado el precio de la divisa a superar los $3.700 algunos días, por ejemplo, el jueves y el viernes pasados.
En su informe semanal, Credicorp Capital destacó que, en los últimos días, además del contexto de fortaleza del dólar a nivel global, indicadores locales empujaron la tasa de cambio a cotizar alrededor de los $3.700, haciendo referencia a un crecimiento económico inferior a lo esperado en 2025 (el PIB creció 2,6 %) y un empeoramiento del déficit comercial (US$16.377 millones a diciembre).
La fortaleza del DXY y las tensiones en Colombia
El panorama externo sigue siendo el principal motor de volatilidad. El índice DXY se ha mantenido firme en torno a los 97,7 y 98 puntos, alcanzando sus niveles más altos en casi cuatro semanas.
Esta fortaleza del dólar global se explica por un empleo favorable que ha superado las expectativas y muestra señales de estabilización, así como un crecimiento económico que refleja una economía resiliente. Además, las minutas de la FED revelaron que no hay prisa por recortar tasas de interés e incluso se mantiene abierta la posibilidad de alzas.
Por otra parte, el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente ha impulsado la demanda del dólar como activo refugio y ha elevado los precios del petróleo, que alcanzaron máximos desde agosto de 2025, ante el temor de un conflicto entre Irán y EE. UU.
A nivel interno, la dinámica del peso colombiano ha estado influenciada por la reciente reacción al dato de inflación de enero (5,35 %), lo cual elevó las expectativas de que el Banco de la República mantenga una postura monetaria más estricta con posibles incrementos adicionales en las tasas de interés.
Credicorp Capital explicó que unas tasas elevadas suelen atraer flujos de capital extranjero, lo que ha generado una oferta de dólares suficiente para equilibrar la demanda del gobierno, que busca recomponer su caja para cumplir con coberturas de emisiones en el extranjero.
También generó ruido la suspensión temporal por parte del Consejo de Estado del decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 en un 23,7 %, que fue ratificado por el Gobierno en un decreto provisional mientras el tribunal se pronuncia de fondo.
Acciones & Valores anotó que a esto se sumó el decreto de una nueva emergencia económica para recaudar $8 billones destinados a la crisis climática, mediante impuestos temporales al patrimonio, así como un acelerado endeudamiento interno vía TES ($8,9 billones) que ha superado los cupos previstos en 11 %.
Rumbo del dólar en Colombia
Las perspectivas para el peso colombiano en el corto plazo son de cautela. Analistas de Acciones & Valores destacan que, aunque el dólar es más barato hoy que hace un año, el costo de asegurar divisas a futuro (devaluación implícita) ha subido a niveles del 9 % anual, reflejando un encarecimiento estructural del «precio del tiempo» debido al amplio diferencial de tasas entre Colombia y EE. UU.
Por su parte, entidades como Bancolombia proyectan que el dólar se mantendrá cerca de los $3.700 durante el primer trimestre de 2026, impulsado por la incertidumbre fiscal y las próximas elecciones.
Un punto crítico será el 8 de marzo, fecha de las elecciones de Congreso. El Banco de Bogotá advierte que, si el mercado percibe un resultado electoral desfavorable, la tasa de cambio podría sufrir una depreciación abrupta de entre $300 y $600, impulsando la divisa por encima de los $4.000 en el corto plazo.
El comportamiento del dólar respondió esta semana a una compleja mezcla de indicadores macroeconómicos en Estados Unidos, tensiones geopolíticas y una agenda interna marcada por decisiones judiciales y fiscales de gran impacto.
Para el cierre de febrero se anticipa que continúe la tendencia lateral en la parte alta del rango, es decir entre $3.602 y $3.721, de acuerdo con Credicorp Capital. La otra semana se espera la comparecencia de distintos miembros de la FED y declaraciones del presidente Trump el martes, así como los datos de IPP de enero para Estados Unidos. Y a nivel local el viernes el DANE divulgará la tasa de desempleo para enero.