Gerente del BanRep niega que subir meta de inflación permita que la economía crezca más

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que no es cierto que tener una meta más alta de inflación sea una manera de crecer más, en respuesta a la propuesta del Gobierno de flexibilizar la referencia del 3 %.
“Una inflación más alta, incluso estable implica tasas de interés más altas y complicaciones para los actores económicos”, dijo en el 19° Congreso de Asofondos.
Villar recordó que Colombia estableció en 2001 una meta similar a la de la mayor parte de las economías emergentes y “un poquito más alta que la de los países desarrollados”.
También cuestionó a quienes han afirmado que Colombia solo puede tener inflaciones bajas en momentos de recesión, en relación con la meta del 3 % definida y ratificada por el emisor.
El funcionario recordó que la mayor parte de la década pasada la inflación estuvo alrededor de la meta, con algunas excepciones como durante la caída del precio del petróleo, sin que hubiera recesión.
“No es cierto que tener la inflación en la meta sea sinónimo de tener la economía en recesión”, ratificó.
Gerente cuestiona mensajes contradictorios del presidente Petro
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, indicó que el presidente Gustavo Petro ha hecho pronunciamientos contradictorios respecto a la situación económica del país.
“Cómo es posible sacar pecho por una cosa y decir al mismo tiempo que el país está en la peor situación posible”, dijo, en referencia a la celebración del mandatario frente a indicadores como el desempleo o la pobreza, mientras acusa al banco central de matar a la gente de hambre y perpetuar su condición de vulnerabilidad.
De hecho, Villar recordó que la disminución de la pobreza viene dándose en el país de manera sistemática desde hace 15 años, solo interrumpida por la pandemia.
También cuestionó que se celebre que la economía crezca cuando lo hace “al debe” y dijo que eso no es sostenible para el futuro. “Por eso, temiendo que se puedan generar presiones inflacionarias que ya se están observando, se tienen que tomar decisiones como aumentar la tasa de interés”, explicó.
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