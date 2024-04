- Publicidad -

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, precisó que Colombia sigue teniendo alternativos para fortalecer el sector del petróleo y gas, además, expuso una serie de figuras para ‘sacarle el jugo’ a las áreas destinadas para la exploración y producción.

“En este proceso de maximizar lo que tenemos, estamos creando nuevas figuras para que compañías pequeñas puedan venir a trabajar en campos y áreas productivas aprovechando ciertas circunstancias contractuales como que se hayan vencidos los periodos y se están revirtiendo esos activos”, señaló Velandia.

Es por eso que, recientemente, a la Agencia se les ha creado un instrumento jurídico que va a permitir que muchas compañías -con buena experiencia en la operación de campos pequeños- ayuden a desarrollar tales activos que, posiblemente, no son tan atractivos para empresas más grandes.

La ANH ha dicho que hay potencial para desarrollar campos pequeños de petróleo y gas. Foto: tomada de istockphoto.com – Ilmar Idiyatullin

Un símil que hace el líder de la ANH es que se asemejaría a la figura que se usa en fútbol como la ‘Liga B’, según dijo en el Congreso de Naturgas.

Plan de Colombia para aumentar producción de petróleo

“Afortunadamente, tenemos una mistura de grandes jugadores que han estado históricamente en nuestro país y la trayectoria y experiencia de Ecopetrol nos ayudan mucho, pero no podemos dejar de reconocer el papel importante que de compañías pequeñas que le han apostado a Colombia, sobre todo, en regiones marginales con, a veces, complicaciones”, indicó el presidente de la Agencia.

En resumen, las figuras a las que se refiere Velandia son activos productivos para los que la ANH va a buscar operadores que lleven esos recursos ya descubiertos.

“Es decir, hay pozos productivos que las compañías se están devolviendo porque la ecuación económica no les da, y no por culpa del Gobierno, sino en años anteriores -cuando se ganaron esos contratos- ofrecieron un ‘equis de participación’ al Ejecutivo que los llevó a ganar el contrato, pero estaban con una escala alta y hoy esas empresas están diciendo ‘a mí económicamente no me da’”.

Agregó que “en esos activos productivos sigue habiendo reservas, son pozos productivos que nos los han devuelto, y lo que estamos buscando es no dejar ese recurso ya descubierto enterrado, lo tenemos que llevar a superficie. Lo que estamos buscando es un mecanismo de encontrar una empresa que nos opere esos campos”.

Según Orlando Velandia, la ANH ya cuenta con el recurso jurídico que lo facultó el consejo directivo y se está desarrollando la minuta para conseguir los operadores.

“No podemos dejar ese recurso descubierto que venía siendo productivo”, precisó Velandia, quien precisó que son contratos ya adjudicados, pero que se regresaron a la Agencia: por ahora, son dos contratos, pero se consideran que pueden venir más.

“Por eso necesitamos crear el instrumento, porque, así fuera uno solo, desde el punto fiscal, teníamos un reparo porque hay yacimientos descubiertos y no los estamos llevando a superficie. Por ahora tenemos petróleo”, manifestó el presidente de la ANH.

De esta manera, se está buscando el mecanismo idóneo para entregar y/o reasignar esos contratos. “Lo ideal es buscar el operador, hacer la convocatoria y, en lo posible, compañías que tengan ya experiencia de producir hidrocarburos y manejar estos activos. Pero no es en sí una ronda petrolera como las tradicionales en Colombia”.