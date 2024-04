- Publicidad -

Este sábado, 13 de abril, Irán realizó un ataque a Israel en el que, según los cálculos, fueron lanzados 100 drones, misiles de crucero y docenas de misiles balísticos que duró alrededor de cinco horas.

De igual manera, el ejército de Israel indicó que fueron interceptados el 99 % de los más de 300 misiles disparados por Irán. De momento, esto deja, según los reportes, una niña de 7 años herida, sin reportas más víctimas, de acuerdo con CNN.

¿Por qué Irán decidió lanzar ese ataque contra Israel?

Después de realizar el ataque, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que fue en represalia por un bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco, Siria, a principios de abril.

Esto tras el ataque realizado al ejército de Tel Aviv a la embajada iraní en Damasco, en el que murieron 13 personas, entre ellas siete guardias revolucionarios.

Hossein Amir-Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, expresó que Irán le había informado a los países vecinos que el ataque se iba realizar antes de 72 horas para que tomaran las medidas necesarias.

Además, dijo que ese ataque fue en respuesta en legítima defensa y, por medio de un trino en la red social X, ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que no tienen intención de “continuar las operaciones defensivas, pero si es necesario, no dudará en proteger sus intereses legítimos contra cualquier nueva agresión”.

Cómo respuesta, el ministro del gabinete de Guerra, Benny Gantz dijo que “Israel hará que Irán pague de la manera y en el momento que nos convenga”.

Además, también dijo que Irán recibirá una respuesta de Israel por los ataques realizados. “Israel hará que Irán pague de la manera y en el momento que nos convenga. Irán se encontró con la fuerza del sistema de seguridad y la fuerza del sistema de seguridad israelí”.

De acuerdo con CNN, Estados Unidos le confirmó al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, que de momento no participarían en ataques contra Irán, sin embargo, estaría atentos a la situación.

Además, Biden dijo que Israel debe tomar este ataque como una victoria para ellos porque “habían sido en gran parte infructuosos y demostraban la capacidad militar superior de Israel”.

Irán lanza ataque con drones y misiles contra Israel. Foto: tomada de Freepik

Precio del petróleo cae

Después del ataque de Irán hacía Israel, los precios del petróleo no demoraron en verse afectados. Esto sin dejar de lado que los mercados globales energéticos vienen viviendo meses en tensión desde que inició el conflicto entre Hamás, en Gaza e Israel.

Esto porque dicho conflicto afecta directamente el estrecho de Ormuz, por donde pasa entre un quinto y un tercio del petróleo mundial, según diversas cifras.

Además, concentra casi el 17 % de la producción de los países de la OPEP y alberga dos oleoductos.

Como consecuencia de los ataques realizados ayer, el precio del barril de Brent, para entrega en junio, subió un 0,79 %, (US$90,45), llegando incluso cotizar a US$92,18 durante la sesión por primera vez desde finales de octubre de 2023.

De otro lado, en Nueva York, la cotización del barril de WTI para mayo, tuvo un incremento del 0,75 %, alcanzando los U$85,66.

Precio del petróleo

Reacciones por el ataque de Irán a Israel

Después del ataque realizado de Irán a Israel, el secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, condenó el ataque y pidió el “cese inmediato de estas hostilidades”.

“Llamo a todas las partes a que ejerzan la mayor moderación para evitar cualquier acción que pueda terminar en confrontaciones militares mayores en el Medio Oriente”.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en su cuenta de X que “el genocidio es y precede a toda barbarie, así que la OEA debe expresarse en el más absoluto objetivo de la paz; lo demás no es más sino propaganda geopolítica que no lleva sino a la destrucción humana. No es Irán ni Israel, es la paz el objetivo de la OEA. La OEA debe apostar a la paz mundial sin amos, nosotros somos repúblicas independientes”.

De otro lado, el papa Francisco El papa Francisco hizo un llamado para que haya paz entre las dos naciones y no haya más ataques.

“Hago un sentido llamamiento para que se detenga cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia, con el riesgo de arrastrar a Medio Oriente a un conflicto aún mayor”, dijo el Papa tras su rezo dominical del Ángelus.

Y Añadió: “Nadie debe amenazar la existencia de los demás. No más guerra, no más atentados, no más violencia, sí al diálogo y sí a la paz”.