El pasado jueves 9 de mayo el sistema Chingaza, con los embalses Chuza y San Rafael, que abastecen de agua a Bogotá en un 70 %, llegó a su meta de nivel estable con registro de 20,11 %.

La meta de nivel de Chingaza se logró durante el tercer ciclo de racionamiento de agua en la capital, pero fue en gran medida gracias a las lluvias que se han presentado durante los últimos días.

Pese a que la temporada de precipitaciones aún no está en su punto más crítico por el Fenómeno de La Niña, hay alertas en más de 800 municipios del país por deslizamientos.

La Niña arrancará fuertemente en el segundo semestre del año de acuerdo con Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, e irá hasta 2025 fortaleciéndose entre septiembre, octubre y noviembre, por lo que los embalses volverían a sus niveles habituales.

Sin embargo, durante mayo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recordó a los ciudadanos que es necesario seguir cuidando el agua en acciones diarias como tomar duchas cortas y reducir el consumo.

Chingaza llegó al nivel del 20 %. Imagen tomada de X @CarlosFGalan

¿Cómo va el consumo de agua en hogares de Bogotá?

Los hogares son los que mayor agua consumen en la capital, más que oficinas, hospitales y demás espacios, por lo que para el jueves hubo registro de consumo de 15,78 metros cúbicos por segundo.

Cabe recordar que la Alcaldía de Bogotá junto el Acueducto buscan como meta, con el racionamiento por turnos, que el consumo diario sea de 15 metros cúbicos por segundo, por lo que puede ahorrar agua en baldes para cepillarse la boca, tomar un baño corto, lavar los platos, entre otras acciones diarias del hogar.

Este viernes es el turno tres, entre algunos barrios de Suba, Usaquén y Barrios Unidos, los cuales no tienen el servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. de mañana sábado.