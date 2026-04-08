Dólar en Colombia se desploma y llega a mínimos de inicios de febrero tras reapertura del Estrecho de Ormuz

La jornada de hoy marca un punto de giro para los mercados financieros. El dólar en Colombia abre con una caída, situándose en $3.630,05, lo que representa una corrección de casi $48 frente al cierre de ayer ($3.678), una cifra que no se veía desde inicios de febrero.
La distensión en Medio Oriente ha eliminado de golpe la «prima de guerra», aunque la incertidumbre política interna en Colombia comienza a generar su propio ruido.
A nivel global, el dólar está corrigiendo con fuerza tras el cese al fuego. Según JP Tactical Trading, el índice DXY busca apoyo en la zona de los 98,6 puntos.
En Colombia, se observa un fenómeno ambivalente, pues el optimismo global presiona el dólar a la baja, pero el desplome del petróleo implica que entrarán menos divisas al país en los próximos meses. Esto hace que los analistas prevean un «piso» sólido para la tasa de cambio entre los $3.630 y los $3.650.
El fin del ultimátum y el desplome del crudo
El acuerdo de alto el fuego por dos semanas entre EE. UU. e Irán ha provocado volatilidad en los precios de la energía. La reapertura del Estrecho de Ormuz (por donde pasa el 25 % del crudo mundial) ha devuelto la liquidez al mercado.
El precio del petróleo bajó considerablemente, por debajo de los US$100, siguiendo al acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos. Los futuros del Brent se desplomaron casi un 14 % hasta los US$94,30, mientras que los futuros del WTI se hundieron más de un 15 % hasta los US$95.
El cese al fuego llega tras la amenaza de una «destrucción total» de la infraestructura iraní. El conflicto ha dejado descabezado al régimen de Teherán, con informes de bajas en los más altos niveles del mando (incluyendo al Líder Supremo).
Aceptó la tregua de dos semanas, pero aclaró que no incluye el frente en el Líbano, donde las operaciones continúan. EE. UU. colaborará en la logística para descongestionar el tráfico de petroleros acumulado en el Estrecho.
Amenaza de tributaria y emergencia económica en Colombia
Mientras el frente externo se enfría, el clima político en Bogotá se calienta. El presidente Gustavo Petro reaccionó anoche con dureza al incremento de tasas del 11,25 % anunciado por el Banco de la República y reveló medidas que tomará el Gobierno en respuesta.
Por un lado, anunció subsidios a fertilizantes y créditos con tasas compensadas (subsidiadas) para el agro y las Pymes, buscando mitigar el alto costo del dinero.
El mandatario también dijo que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley en las próximas semanas y advirtió que, si no se aprueba dicho proyecto, declarará la Emergencia Económica para legislar por decreto.
Finalmente, ayer se publicaron las minutas de la última Junta del Banco de la República sin el aval del ministro de Hacienda, Germán Ávila. El documento ratifica que la mayoría de los codirectores ven necesario seguir subiendo tasas para controlar la inflación, ignorando las presiones del Ejecutivo.
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