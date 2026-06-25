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Liceo Francés de Medellín fue comprado por Ashmore Colombia, como parte de su plataforma estudiantil  

Legacy Schools suma ya tres colegios en Colombia y más de 2.800 alumnos. Ashmore avanza en replicar su modelo y experiencia en gestión educativa.

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Ashmore fortalece su plataforma Legacy Schools con el Liceo Francés Medellín
Ashmore fortalece su plataforma Legacy Schools con el Liceo Francés Medellín

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Luego de vender su participación mayoritaria en la red de colegios privados Redcol, en 2022, el gestor de inversiones Ashmore Colombia comenzó a construir su nueva plataforma educativa, llamada Legacy Schools.

Con esta apuesta, busca potenciar el conocimiento y la experiencia ganada a lo largo de los años y viene sumando nuevas instituciones educativas en distintas ciudades del país.

Su más reciente adquisición es el Liceo Francés de Medellín, una compra que le permite consolidar tres colegios en su plataforma y más de 2.800 alumnos, avanzando en la meta de replicar el modelo de expansión desarrollado previamente.

La adquisición contempló el 100 % de las acciones de Lycée Français Medellín S.A.S., sociedad operadora de la Institución Educativa Liceo Francés de Medellín, a través de los fondos de capital privado Ashmore Andean Fund III y Fondo Ashmore Andino III. 

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Fundado en 2015, el Liceo Francés de Medellín es una institución educativa privada de alto reconocimiento en la capital antioqueña, que atiende a más de 600 estudiantes.

Su modelo educativo es trilingüe y cuenta con acreditación AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), red global de colegios internacionales franceses. 

Juan Pablo Fonseca es el nuevo CEO de Ashmore Colombia
Juan Pablo Fonseca es el CEO de Ashmore Colombia. Foto: Ashmore.

Relevancia de Legacy Schools

La compra del Liceo Francés en Medellín forma parte de la estrategia de consolidación y expansión de Legacy Schools, plataforma educativa K-12 de Ashmore en Colombia.

Juan Pablo Fonseca, CEO de Ashmore Colombia, dijo que esta adquisición “marca un hito importante en la continua expansión de nuestra plataforma educativa en Colombia y refleja nuestra convicción en la oportunidad a largo plazo de apoyar a instituciones de alta calidad que combinen sólidos resultados académicos con un valor comunitario perdurable”.

Esta plataforma está orientada a integrar instituciones educativas de alta calidad e impacto social, al tiempo que se conservan sus valores e identidad académica beneficiándose de una red educativa más amplia, mejores prácticas institucionales y apoyo para su desarrollo de largo plazo. 

En Bogotá, la red ejecutó la adquisición del 100 % de las acciones del Colegio Bilingüe Richmond y Richmond Store, la cual fue anunciada a principios de este año. En Pereira se sumó el Liceo Pino Verde.

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Tags: Educación, mercado de capitales
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